Villa Carlos Paz: deambulaba entre autos y lo detuvieron con un inhibidor en el bolsillo

Un hombre de 45 años fue detenido en avenida Uruguay con un dispositivo utilizado para desactivar sistemas de cierre y alarma de vehículos.

Un operativo del Comando de Acción Preventiva en la zona de avenida Uruguay, en Villa Carlos Paz, terminó con la detención de un hombre de 45 años por infracción a los artículos 69 y 70 del Código de Convivencia Ciudadana.

Durante un recorrido preventivo, los efectivos observaron a dos hombres entre varios autos y procedieron a identificarlos. En el palpado preventivo, uno de ellos tenía en el bolsillo de su campera un dispositivo tipo handy con cargador, presuntamente utilizado como inhibidor de alarmas.

El sujeto fue trasladado a la Alcaldía local, mientras que el elemento fue secuestrado. Ambos quedaron a disposición del Magistrado Interviniente.