Verstappen ganó en Las Vegas, descalificaron a los McLaren y Colapinto sufrió con un auto dañado

El neerlandés Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Las Vegas tras superar a Lando Norris en la largada y dominar la carrera. Horas después, los comisarios descalificaron a los McLaren de Norris y Oscar Piastri por una infracción técnica, lo que reconfiguró el resultado y apretó la pelea por el título. El argentino Franco Colapinto terminó último entre los que llegaron a la meta, condicionado por daños en su Alpine desde la primera vuelta.

La tercera edición del Gran Premio de Las Vegas dejó de todo: victoria sólida de Max Verstappen, un nuevo golpe de escena en la lucha por el título con la descalificación de los dos autos de McLaren y una carrera muy cuesta arriba para el argentino Franco Colapinto, que debió completar las 50 vueltas con el auto dañado y terminó 17.º, último entre los pilotos que cruzaron la bandera a cuadros.

Verstappen, dueño de la noche en el Strip

La carrera se largó en horario nocturno en el circuito urbano de Las Vegas, con Lando Norris partiendo desde la pole y Max Verstappen segundo. En la primera curva, el británico se fue largo y el neerlandés aprovechó para tomar la punta, seguido por George Russell, mientras detrás se armaba el primer caos de la noche con toques y autos dañados.

A partir de ese momento, Verstappen construyó una victoria sin grandes sobresaltos: impuso ritmo, administró los neumáticos y llegó a tener más de 10 segundos de ventaja en distintos pasajes de la prueba. Tras la secuencia de paradas en boxes, volvió a acomodarse al frente y ya no soltó el liderazgo hasta la bandera a cuadros, logrando su 69.º triunfo en la Fórmula 1 y el sexto de la temporada 2025.

En pista, detrás del neerlandés se ordenaron Norris y Russell, con un gran avance de Andrea Kimi Antonelli, que largó desde el fondo y llegó a pelear por el podio en una actuación destacada del joven italiano de Mercedes.

El calvario de Colapinto: toque en la largada y difusor roto

La otra gran historia para el público argentino fue la carrera de Franco Colapinto, que partió 15.º con su Alpine. En la caótica largada, los incidentes en el pelotón generaron frenadas y maniobras evasivas; en ese contexto, el argentino fue tocado desde atrás por Alex Albon y sufrió daños en la zona del difusor.

Desde ese momento, el rendimiento del auto quedó comprometido. Colapinto se quejó de la falta de grip y de la inestabilidad del Alpine, y debió luchar durante toda la competencia para mantener el control, sobre todo en las curvas rápidas del trazado. A pesar del problema, el equipo decidió mantenerlo en pista y el piloto completó la distancia total, pero sin ritmo para pelear por puntos.

Sobre el final, el argentino cayó al último lugar entre los que llegaron a la meta y terminó 17.º, muy lejos de la zona puntuable, en una noche que dejó más aprendizaje que resultados para su primera experiencia en el callejero de Las Vegas.

Descalificación de Norris y Piastri: qué pasó con los McLaren

Cuando la fiesta parecía cerrada, la carrera cambió en los escritorios. Horas después del podio, la FIA anunció la descalificación de los autos de Lando Norris y Oscar Piastri por desgaste excesivo en la “plank” del piso, una pieza ubicada bajo el auto que debe mantener un espesor mínimo de 9 milímetros. Las mediciones posteriores a la carrera detectaron que ese espesor estaba por debajo de lo permitido en ambos McLaren, lo que violó el reglamento técnico.

La sanción dejó sin efecto el segundo puesto que Norris había conseguido en pista y el cuarto lugar de Piastri. Con los McLaren fuera de la clasificación, el resultado oficial quedó con Max Verstappen como ganador, George Russell segundo y Andrea Kimi Antonelli tercero. Detrás se ordenaron Charles Leclerc, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Esteban Ocon y Oliver Bearman en la zona de puntos.