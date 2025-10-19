Verstappen ganó en Austin y Colapinto desafió órdenes de equipo en una carrera intensa

El neerlandés se impuso con autoridad en el Gran Premio de Estados Unidos. Franco Colapinto protagonizó un cruce con su compañero de Alpine y terminó 17°, tras ignorar una instrucción del equipo.

El Gran Premio de Estados Unidos 2025, disputado este domingo en el Circuit of the Americas de Austin, confirmó el dominio de Max Verstappen y dejó un capítulo polémico para el argentino Franco Colapinto, que desobedeció una orden de equipo en el tramo final y cruzó la meta en la 17ª posición.

El piloto de Red Bull logró una victoria impecable, de punta a punta, seguido por Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato, finalizó quinto y vio reducirse su ventaja en el certamen.

Una carrera sin sobresaltos, pero con tensión interna en Alpine

En una jornada sin incidentes mayores ni ingreso del auto de seguridad, el calor texano y la degradación de neumáticos marcaron la estrategia de la mayoría de los equipos. En ese contexto, el joven argentino Franco Colapinto tuvo un rendimiento sólido aunque sin ritmo suficiente para pelear por los puntos, en una Alpine que continúa lejos de los puestos de vanguardia.

Sin embargo, el foco estuvo en el episodio final: cuando restaban menos de diez vueltas, el equipo le ordenó mantenerse detrás de su compañero Pierre Gasly, que circulaba en el puesto 17 con neumáticos más gastados. Colapinto, con un compuesto más fresco y mejor ritmo, ignoró la orden y ejecutó el sobrepaso en pista.

La maniobra no modificó el resultado global, pero generó tensión en el equipo francés. Mientras algunos analistas la interpretaron como un gesto de carácter competitivo, otros la calificaron de innecesaria. Desde Alpine no hubo declaraciones oficiales, aunque trascendió que la situación será “evaluada internamente”.

Verstappen achica diferencias y el campeonato se recalienta

Con su triunfo en Austin, Max Verstappen alcanzó los 306 puntos, quedando a solo 40 del líder Oscar Piastri (346) y a 26 de Lando Norris (332). La lucha por el título entra así en su recta final con tres protagonistas y cinco fechas por delante.

El neerlandés logró también el doblete del fin de semana, tras ganar la carrera sprint del sábado, y volvió a mostrarse intratable en un circuito que conoce a la perfección.

En tanto, Alpine continúa fuera del top 5 en la tabla de equipos, lo que complica sus aspiraciones de sumar puntos con regularidad. Pese a ello, Colapinto completó la carrera sin errores ni sanciones, un dato importante para un piloto que aún atraviesa su primera temporada completa en la Fórmula 1.

Lo que viene

La próxima cita será el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Colapinto buscará volver a los puntos y consolidar su posición dentro del equipo. Para Verstappen y Red Bull, la meta inmediata será seguir descontando en el campeonato, en una definición que promete máxima tensión.