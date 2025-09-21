Verstappen dominó en Bakú y Colapinto quedó relegado tras un choque con Albon

El neerlandés Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Azerbaiyán con una actuación sin fisuras; el argentino Franco Colapinto terminó fuera de los puntos luego de un toque con Alexander Albon que lo obligó a retrasarse en el clasificador.

En el circuito callejero de Bakú, Max Verstappen confirmó su dominio en la Fórmula 1 al ganar con autoridad el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de Red Bull largó desde la pole, se mantuvo al frente tras la primera curva y, con ritmo constante, controló la carrera de principio a fin. Lo escoltaron George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams), en un podio inesperado que dejó fuera a varios protagonistas habituales.

La carrera comenzó accidentada: Oscar Piastri quedó fuera en la primera vuelta por un incidente en la zona rápida, lo que generó un coche de seguridad temprano. McLaren perdió allí a su mejor carta y condicionó la estrategia de Lando Norris, que solo pudo llegar séptimo.

El argentino Franco Colapinto partió desde la 16.ª posición tras su choque en la clasificación y buscaba remontar en carrera. Logró avanzar algunas posiciones, pero a mitad de la prueba se vio involucrado en un incidente con Alexander Albon (Williams), quien lo tocó en un intento de sobrepaso. El golpe hizo que Colapinto perdiera el control y quedara relegado, sin posibilidad de recuperar terreno suficiente. Finalmente cruzó la meta en el último lugar.