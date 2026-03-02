Ventas minoristas en Córdoba: cayeron 9% interanual en febrero, pero repuntaron frente a enero por la “Vuelta al Cole”

La Cámara de Comercio de Córdoba informó que las ventas minoristas de febrero de 2026 bajaron 9% en unidades y 8% en rentabilidad frente al mismo mes de 2025. En la comparación mensual, hubo subas del 10% en unidades y del 4% en rentabilidad, impulsadas por promociones asociadas a la campaña Vuelta al Cole junto a Bancor.

La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) difundió los resultados del Observatorio Comercial de febrero de 2026, elaborado a partir de un relevamiento propio en corredores comerciales de la ciudad y shoppings, y el balance mostró un comportamiento mixto: caída en la comparación interanual, pero repunte respecto del mes anterior.

En términos interanuales, la entidad reportó una baja del 9% en las ventas medidas en unidades y una disminución del 8% en la rentabilidad, en relación con febrero del año pasado.

En cambio, al mirar la variación intermensual, el informe registró un incremento del 10% en la venta de unidades y una suba del 4% en la rentabilidad en comparación con enero, un movimiento que la CCC vinculó con el empuje de las compras previas al inicio del ciclo lectivo.

El rol de “Vuelta al Cole” y el ticket promedio

Según el reporte, el repunte mensual estuvo traccionado por la acción Vuelta al Cole, impulsada por la CCC junto a Bancor, con promociones de 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés con Cordobesa hasta el 28 de febrero en comercios adheridos.

Otro dato que marcó el mes fue el ticket promedio, que se ubicó en $115.950, una cifra que quedó más de $30.000 por debajo del registrado en enero ($146.700).

Cómo pagaron los consumidores

El relevamiento también incluyó el comportamiento de pago: la tarjeta de crédito se mantuvo como la opción más elegida por los consumidores, por encima de las billeteras virtuales. En el extremo opuesto, tarjeta de débito y efectivo quedaron como las alternativas menos utilizadas.

Expectativas y rubros con mejor desempeño

En cuanto a las expectativas declaradas por los comerciantes, el informe indicó que solo el 22% consideró que las ventas cumplieron con lo esperado para el mes.

En el desglose por rubros, los sectores con mejor nivel de actividad fueron electrónica e informática, marroquinería y óptica, en línea con la demanda típica de febrero y el arrastre de las compras asociadas al regreso a clases.