Vélez pegó de entrada, le ganó 1-0 a River en Liniers y lo dejó sin reacción

Con un gol de Manuel Lanzini a los 5 minutos del primer tiempo, el Fortín se hizo fuerte en el José Amalfitani y sumó tres puntos grandes. River tuvo la pelota por largos pasajes, pero le costó generar situaciones claras y volvió a irse con las manos vacías.

Vélez venció 1-0 a River este domingo en el estadio José Amalfitani, en un partido que se resolvió rápido y después se jugó con dos sensaciones opuestas: el local, cómodo con la ventaja y el plan; el visitante, obligado a empujar casi todo el encuentro pero sin la claridad necesaria para romper el cerrojo.

El golpe llegó casi desde el arranque. A los 5 minutos del primer tiempo, Manuel Lanzini encaró desde la derecha, se cerró hacia el medio y sacó un remate que terminó en el 1-0. Con esa ventaja temprana, Vélez se acomodó mejor, achicó espacios y llevó el partido a un terreno donde River tuvo que insistir sin encontrar profundidad sostenida.

River intentó reaccionar con la posesión y algunas aproximaciones, pero se topó con un rival ordenado, que defendió con criterio y eligió cuándo acelerar. Con el correr de los minutos, la urgencia visitante se transformó en apuro: centros, segundas pelotas y ataques que no terminaron de incomodar como para cambiar la historia.

En el complemento, el trámite mantuvo la misma lógica. River adelantó líneas y buscó el empate, pero Vélez sostuvo el 1-0 con disciplina táctica, cerró los caminos interiores y administró el tiempo sin regalarse. El cierre encontró al Fortín celebrando un triunfo de peso en casa y a River sumando otra frustración en un arranque que lo obliga a levantar rápido.

En la próxima fecha, River será local ante Banfield este jueves a las 19.30. Vélez, por su parte, recibirá a Deportivo Riestra este miércoles a las 16.00.