Vélez fue letal en el segundo tiempo, le ganó a Boca y se subió a la cima de la Zona A

En una noche de resultado ajustado pero desarrollo claro, Vélez se hizo fuerte en Liniers y derrotó 2–1 a Boca en el Estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El local destrabó el partido en el segundo tiempo con dos apariciones consecutivas de Matías Pellegrini, mientras que Iker Zufiaurre decoró el marcador con un golazo en el cierre, en un Xeneize que tuvo una buena primera media hora pero se desdibujó tras los golpes del complemento.

Durante el primer tiempo, Boca logró incomodar a Vélez presionando alto y aprovechando la movilidad de los juveniles en ataque. El equipo de Claudio Úbeda tuvo algunos pasajes de dominio territorial, con Leandro Paredes intentando tomar el control en la mitad de la cancha y Miguel Merentiel como referencia de área, aunque sin demasiada precisión en los últimos metros. Del otro lado, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto reaccionó con la conducción de Diego Valdés y las proyecciones por las bandas, pero el 0–0 al descanso reflejó un desarrollo parejo y con pocas situaciones netas.

Dos minutos de Pellegrini que cambiaron el partido

El quiebre llegó en el inicio del complemento. Vélez volvió del vestuario más decidido, adelantó líneas y encontró espacios a espaldas del mediocampo de Boca. Diego Valdés empezó a ser más influyente entre líneas y, tras una jugada personal que casi termina en gol propio, abrió la puerta para la ráfaga del local.

A los 63 minutos, Valdés recibió sobre la derecha, se perfiló y envió un centro preciso al corazón del área. Matías Pellegrini atacó el espacio, se anticipó a su marca y conectó de primera para establecer el 1–0, desatando el festejo en Liniers. Apenas dos minutos más tarde, a los 66’, el chileno volvió a filtrar una pelota profunda: dejó mano a mano al ex Estudiantes, que definió con categoría, de cara interna y cruzado, para el 2–0 que cambió por completo el clima del partido.

Con la ventaja, Vélez ganó confianza y manejó mejor los tiempos. El local sostuvo la intensidad para recuperar rápido tras pérdida y, cuando pudo, buscó aprovechar los espacios que Boca dejaba al adelantar sus líneas en busca del descuento. Pellegrini se transformó en amenaza constante sobre el sector izquierdo, mientras Valdés siguió siendo la referencia en la generación de juego.

Boca reaccionó tarde y no le alcanzó

Del lado de Boca, los cambios que introdujo Úbeda no lograron modificar el desarrollo. El Xeneize perdió claridad en la circulación, le costó encontrar a Paredes en zonas favorables y terminó abusando de envíos largos y centros frontales. Para colmo, la salida por lesión de Juan Barinaga complicó aún más el funcionamiento de un equipo que ya venía condicionado por bajas importantes.

Cuando el duelo parecía sentenciado, Boca encontró el descuento en una acción aislada. Ya en tiempo regular, Iker Zufiaurre recibió cerca de la puerta del área, se acomodó y sacó un remate con rosca al ángulo izquierdo de Álvaro Montero, que se convirtió en el 2–1 definitivo y en uno de los mejores goles de la fecha. El tanto le dio algo de suspenso a los minutos finales, pero Vélez se mantuvo firme en defensa y no dejó que la visita generara otra chance clara para igualar.

En el balance general, Vélez mostró más solidez colectiva y pegó en los momentos justos, con una sociedad Valdés–Pellegrini que resultó decisiva en el complemento. Boca, en cambio, volvió a exhibir la diferencia entre su versión en La Bombonera y la que ofrece fuera de casa: pasó de un primer tiempo competitivo a una segunda parte en la que quedó expuesto en defensa y careció de respuestas claras con la pelota.

Cómo queda la tabla y lo que viene

Con esta victoria, Vélez llegó a los 10 puntos en cuatro presentaciones y se mantiene como líder invicto de la Zona A, consolidando un arranque de torneo sólido y con protagonismo frente a rivales directos. Boca, por su parte, se quedó en 6 unidades, con dos triunfos en casa y dos derrotas como visitante que encienden las alarmas sobre su rendimiento lejos de La Bombonera.

En la próxima fecha del Torneo Apertura 2026, Vélez buscará extender su buen momento ante un rival que todavía debe resolver su calendario, mientras que Boca tendrá la obligación de reaccionar en su siguiente presentación para no perder terreno en la pelea por la clasificación dentro de la Zona A.