Vélez 0 – Racing 1: gol de “Maravilla” y un hombre de más para tomar ventaja en Liniers

La Academia pegó al inicio del segundo tiempo y supo sostener la diferencia en el Amalfitani.

Este martes, en el José Amalfitani y por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing ganó 1–0 ante Vélez y viaja a la revancha con ventaja. El partido cambió de tono al cierre del primer tiempo con la expulsión de Lisandro Magallán, que dejó al local con diez para todo el complemento.

El golpe visitante llegó rápido tras el descanso: a los 53’, Adrián “Maravilla” Martínez definió dentro del área para el 0–1. Minutos más tarde, Vélez llegó a empatar, pero el VAR anuló el gol porque en el centro previo la pelota habia salido de la cancha.

Con el marcador a favor y superioridad numérica, Racing administró ritmos y cerró líneas. Vélez, empujado por su gente, vendió cara la derrota y tuvo una chance clara en el cierre, desactivada por una gran respuesta del arquero visitante. La serie sigue abierta, pero la ventaja inicial quedó del lado académico.

Próximo partido

La revancha se jugará el martes 23 de septiembre, en el Cilindro de Avellaneda.