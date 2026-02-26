Vecinos de barrio El Canal reclaman por calle Igualdad: denuncian líquidos cloacales y un caño de gas al descubierto

El Centro Vecinal de barrio El Canal elevó una nota a la secretaria de Coordinación de Gabinete, Soledad Zacarías, para denunciar un foco de insalubridad en la calle Igualdad y el riesgo que implica un caño de gas expuesto. En paralelo, los vecinos realizaron reclamos al 147 y a Carlos Paz Gas, pero aseguran que la obra nunca se completó y la calle queda intransitable cuando llueve.

El pasado 19 de febrero, el Centro Vecinal de barrio El Canal envió una nota formal a la Secretaría de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, a cargo de Soledad Zacarías, para reclamar por la situación sanitaria y el mal estado de la calle Igualdad, en el sector del fondo del barrio.

En el escrito, la entidad barrial transmitió el reclamo de los vecinos “directamente afectados por la situación de insalubridad y el mal estado de la calle Igualdad al fondo” y describió que, entre “los líquidos cloacales y afluentes que bajan del barrio, más el agua de las vertientes que brota en el lugar, se genera un flujo contaminante constante que recorre la calle hasta el desagüe permanente”, convirtiéndose en “un foco infeccioso, ya que allí se acumulan mosquitos de todo tipo y se generan olores que afectan la calidad de vida de las familias”.

Según el centro vecinal, el problema no se limita a la contaminación. “Sumado a este riesgo sanitario, el fuerte caudal que baja por la calzada durante las lluvias ha destruido el suelo”, advirtieron, y señalaron que “la fuerza del agua ha provocado pozos de gran tamaño que dificultan la circulación vehicular y han dejado un caño amarillo, aparentemente de gas, al descubierto, lo que representa un riesgo latente”.

En la presentación se solicita la intervención de las áreas técnicas municipales para la instalación de “un Módulo de Tratamiento que permita captar y sanear estos líquidos” y la reparación de la calle “con aporte de material y nivelación para cubrir las cañerías expuestas y recuperar la normal transitabilidad”. El centro vecinal informó además que adjuntó fotografías del estado de la calle y se puso a disposición para realizar un recorrido por la zona junto a los funcionarios que designe el Ejecutivo.

Reclamos al 147 y a Carlos Paz Gas

De manera paralela, distintos vecinos reforzaron el reclamo por su cuenta ante el 147 de Atención Ciudadana de la Municipalidad y también frente a la empresa Carlos Paz Gas, alertando por el impacto de las lluvias y el riesgo que implica tener un caño principal descubierto.

“Al final de la calle Igualdad está el Pasaje Bracamonte, por el cual baja toda el agua que viene de la avenida Cárcano, hasta desembocar en el río. Nunca se hizo el final de la obra con adoquines y cordón cuneta, aunque los adoquines estaban. Pero parece que se los llevaron para otro lado que se ve tenían más votantes, y entonces la obra quedó a la mitad”, ironizó una de las vecinas en diálogo con La Jornada.

Los vecinos señalan que, cuando hay lluvias fuertes, el agua que baja “destruye la calle hasta volverla intransitable” y que esta vez “quedó al descubierto el caño de gas maestro que provee al sector, con el peligro de que pueda ser golpeado por piedras u objetos contundentes”.

“Si ese caño se rompe no la cuenta nadie. Lo impresionante es que a nadie le importa. Se ve que están esperando una tragedia para actuar”, alertó la misma vecina, al reclamar una respuesta urgente de las áreas competentes.

De acuerdo a lo que pudieron constatar los propios vecinos, el expediente iniciado en Atención al Ciudadano se limita por ahora a reconocer el ingreso del reclamo, pero “todavía no figura como realizado” y el pedido fue derivado nuevamente al área de Mantenimiento Vial, sin precisiones sobre plazos de intervención.

Pedido de obra y soluciones de fondo

Tanto en la nota elevada al Municipio como en los reclamos individuales, los vecinos insisten en que la solución no puede limitarse a un arreglo superficial de la calzada. Reclaman una obra integral que incluya el tratamiento de los líquidos que bajan por la calle, la protección de las cañerías de gas y la ejecución de la infraestructura vial pendiente (cordón cuneta, nivelación y terminación del adoquinado).