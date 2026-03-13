Vecinos de barrio Altos del Valle reclaman por el estado de las calles y exponen el contraste con el discurso oficial sobre el mantenimiento vial

Vecinos del barrio denuncian que vienen reclamando desde diciembre por zanjas, pozos y falta de mantenimiento, sin obtener respuestas. Mientras tanto, el municipio difundió nuevas tareas de mejora en otros sectores de la ciudad y aseguró que sostiene un plan de trabajo permanente en los distritos.

Vecinos de Altos del Valle volvieron a reclamar por el mal estado de las calles del barrio y aseguran que los pedidos se repiten desde diciembre sin obtener respuestas. Según señalaron, ya realizaron al menos media docena de reclamos, pero la situación sigue igual y varias arterias presentan zanjas y pozos de gran tamaño que complican seriamente la circulación.

El malestar se concentra especialmente en distintos sectores internos del barrio, donde, según describen los frentistas, las calles están prácticamente “intransitables”. Uno de los puntos más cuestionados es la esquina de Valle de Tafí y Valle de Lobos, que —afirman— no recibe mantenimiento desde hace más de dos años.

En Valle de Lobos, la calle lateral a la escuela de nivel medio, los vecinos advierten además otro problema: a la falta de mantenimiento se suma un montón de chatarra perteneciente a un auto desarmado, que permanece en el lugar junto a las zanjas y los pozos.

Reclamos repetidos y sin respuesta

Según el planteo vecinal, la falta de intervención no es nueva ni aislada. Los pedidos comenzaron en diciembre pasado y se reiteraron en varias oportunidades, sin que hasta ahora haya habido una respuesta concreta.

Ese punto es central en la queja de los frentistas: no solo cuestionan el estado de las calles, sino también la ausencia de una respuesta oficial ante una demanda que, aseguran, fue formulada una y otra vez.

La situación impacta directamente en la vida cotidiana del barrio, sobre todo en términos de circulación, accesibilidad y seguridad. En ese marco, el reclamo expone una diferencia cada vez más visible entre las necesidades concretas de algunos sectores y las prioridades que el municipio viene mostrando en sus comunicaciones públicas.

El contraste con el mensaje oficial

Mientras los vecinos de Altos del Valle denuncian calles deterioradas y falta de mantenimiento, la Municipalidad difundió este jueves un parte en el que informó que, a través del área de Servicios Públicos, continúa desarrollando tareas de mantenimiento y mejora en distintos barrios de la ciudad “con el objetivo de optimizar la infraestructura urbana y el cuidado de los espacios públicos”.

De acuerdo con esa comunicación, durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento de espacios verdes, limpieza y corte de pasto en el Hospital Municipal, la plaza del Paseo de los Artesanos y distintos sectores de Ruta 38. También se llevaron adelante tareas de poda en altura.

El parte oficial señaló además que avanza el arreglo y mantenimiento de calles de tierra en el Distrito Norte, con intervenciones en los barrios Villa del Lago, Becciú y Villa Parque San Miguel, orientadas a mejorar la circulación y la transitabilidad.

A eso se sumaron tareas de bacheo en frío en el Distrito Centro, específicamente en calles Cerro Blanco y Juan B. Justo, para mejorar la seguridad vial.

En ese marco, la comunicación municipal sostuvo que “estas acciones forman parte del plan de trabajo permanente que el municipio lleva adelante en distintos distritos de la ciudad, atendiendo las necesidades de cada sector y fortaleciendo el mantenimiento de la infraestructura urbana”.

Un reclamo que pone en discusión el alcance del plan

A la luz de la situación que describen los vecinos de Altos del Valle, ese discurso oficial queda bajo cuestionamiento. El contraste entre el mensaje institucional y el cuadro que muestran los frentistas del barrio vuelve a poner en discusión si el mantenimiento urbano se está aplicando de manera equilibrada en toda la ciudad o si hay sectores que siguen quedando relegados.

En ese sentido, el reclamo no apunta solo al deterioro de las calles, sino también a una desigualdad en la respuesta municipal. Mientras se anuncian mejoras en otros puntos de Villa Carlos Paz, en Altos del Valle los vecinos aseguran que siguen esperando una intervención básica para poder transitar con normalidad.