Uruguay legaliza la eutanasia y da un paso histórico en América Latina

El Senado uruguayo aprobó la ley que permite la eutanasia para adultos con enfermedades incurables y sufrimientos intolerables. El país se convierte en pionero regional en el reconocimiento del derecho a morir dignamente.

El Senado de Uruguay sancionó este miércoles la ley que legaliza la eutanasia, con 20 votos a favor de los 31 presentes. De esta manera, el país se convierte en el primero de América Latina en permitir que una persona pueda solicitar asistencia médica para morir bajo condiciones reguladas por el Estado.

La norma contempla que podrán acceder al procedimiento los adultos competentes mentalmente, que padezcan una enfermedad incurable, irreversible o un sufrimiento físico o psíquico intolerable. El pedido deberá realizarse de forma voluntaria, por escrito y con la confirmación de al menos dos profesionales de la salud.

El texto aprobado especifica que el acto deberá ser practicado exclusivamente por un médico y no habilita el suicidio asistido —es decir, el paciente no puede autoadministrarse el fármaco letal—. Cada caso contará con una revisión ética y legal previa, y el profesional podrá abstenerse de intervenir por objeción de conciencia.

El proyecto había obtenido media sanción en la Cámara de Representantes en agosto, tras años de debate social, ético y político. Con su aprobación en el Senado, la ley —denominada de manera informal como “Ley de Muerte Digna”— quedó lista para su promulgación por parte del presidente Yamandú Orsi, quien dispone de diez días para reglamentarla y ponerla en vigencia.

Diversos sectores celebraron la sanción como un avance en materia de derechos individuales y autonomía personal. En contrapartida, organizaciones religiosas y grupos provida expresaron su rechazo, argumentando que el Estado debería fortalecer los cuidados paliativos y la atención a pacientes terminales antes de legalizar la eutanasia.

Uruguay, reconocido por su tradición laica y sus políticas progresistas, se suma así a un pequeño grupo de países —como Países Bajos, Bélgica, España, Canadá y Nueva Zelanda— donde la eutanasia es legal bajo estrictos protocolos médicos y éticos.