Universidad de Chile 1 – Independiente 0: la U da el primer paso con un golazo de Assadi

La U se impuso en Santiago con un gol en el primer tiempo y quedó con ventaja antes de la revancha en Avellaneda.

Este miércoles, en el estadio Nacional de Santiago, se disputó la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Universidad de Chile venció 1-0 a Independiente en un encuentro de trámite cerrado, donde el conjunto chileno aprovechó su momento para sacar una mínima ventaja de cara al duelo de vuelta.

El gol decisivo llegó a los 36 minutos, obra de Lucas Assadi, que dejó sin opciones al arquero Rodrigo Rey con un remate ajustado luego de una buena jugada colectiva por la derecha. Hasta ese momento, el partido había sido equilibrado, con chances controladas por ambos arcos.

En el complemento, Independiente se quedó con un jugador menos: Matías Abaldo recibió doble amonestación a los 73 minutos, lo que complicó la reacción del equipo argentino. Aun así, la defensa azul resistió y el resultado permaneció inalterado en los minutos finales.

Próximo partido

La serie se definirá en la revancha, que Independiente disputará como local el próximo miércoles 20 de agosto en el estadio Libertadores de América (Avellaneda). El ganador avanzará a los cuartos de final.