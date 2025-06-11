Unión por la Patria Villa Carlos Paz repudió la condena a Cristina Fernández de Kirchner

El espacio emitió un comunicado en el que calificó la sentencia como una decisión política sin pruebas directas, y advirtió sobre la necesidad de una reforma judicial en Argentina.

La agrupación Unión por la Patria Villa Carlos Paz expresó su rechazo a la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al considerarla una medida de carácter político carente de fundamentos jurídicos sólidos.

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, el espacio afirmó que se trata de “una condena política, sin ninguna prueba directa y sólo con pruebas indiciarias”, en línea con lo manifestado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien ha cuestionado públicamente el fallo por considerar que vulnera los principios jurídicos de inocencia y debido proceso.

Desde Unión por la Patria vincularon el caso con otros episodios similares en la región. “Se trata de la misma ‘Guerra Judicial’ que le hicieron a Lula Da Silva, cuya condena luego fue anulada por la misma justicia”, indicaron, trazando un paralelismo con el proceso que enfrentó el actual presidente de Brasil.

En ese marco, denunciaron que el objetivo detrás de estas maniobras judiciales es “proscribir y disciplinar a políticos que defiendan proyectos soberanos”, afectando la vida democrática del país y limitando la participación de sectores populares en los procesos electorales.

Finalmente, el comunicado concluye con un llamado a reformar el sistema judicial argentino: “Urge una Reforma Constitucional para tener una justicia independiente de los poderes económicos, mediáticos y embajadas”.

El pronunciamiento se suma a otras expresiones de repudio emitidas en distintos puntos del país por dirigentes, organizaciones políticas y sociales que cuestionan la legitimidad de la condena.