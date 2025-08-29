Unión 0 (3) – River 0 (4): sufrida clasificación del Millonario con Armani como héroe en los penales para seguir en la Copa Argentina

El arquero fue figura en Mendoza, atajó dos remates y aseguró el pase de River a cuartos de final de la Copa Argentina.

Este jueves, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Unión y River Plate empataron 0-0 en el tiempo regular por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro fue friccionado, con pocas chances claras y un River que, pese a dominar la pelota, no logró quebrar el orden defensivo de su rival.

Con el marcador en cero, la definición se trasladó a los doce pasos. Allí emergió la figura de Franco Armani, que atajó dos disparos y fue clave para que River se impusiera 4-3 en la serie, desatando el festejo de sus hinchas y el desahogo del plantel.

El Millonario consiguió una clasificación trabajada, que refuerza la confianza del equipo de cara a lo que viene en el semestre.

Próximo partido

River Plate se medirá con Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina (día y horario a confirmar).