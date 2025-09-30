Una nueva campaña oceanográfica del Conicet recorrerá los cañones patagónicos con transmisión por YouTube

Investigadores del Conicet recorrerán durante un mes los sistemas Bahía Blanca y Almirante Brown a bordo del buque Falkor, con transmisiones en vivo por YouTube.

Un equipo de científicos del Conicet emprenderá este martes una nueva campaña oceanográfica hacia los cañones submarinos Bahía Blanca y Almirante Brown, ubicados frente a las costas de Río Negro y Chubut.

La expedición, que se desarrollará durante un mes en el buque Falkor, busca investigar ecosistemas marinos hasta ahora inexplorados en el borde de la plataforma continental. Contará con tecnología de última generación, como boyas con GPS para seguir las corrientes y dispositivos para recolectar especies planctónicas, insumos clave para entender la biodiversidad de las profundidades.

Transmisión en vivo

Al igual que en la misión realizada en el Cañón Mar del Plata, que llegó a congregar a más de 60 mil espectadores en simultáneo, la travesía podrá seguirse en vivo a través de YouTube, permitiendo al público observar la riqueza del océano profundo.

La oceanógrafa Silvia Romero explicó que los cañones a explorar “inciden sobre el margen superior, donde termina la plataforma y comienza el talud”, áreas de gran valor científico y ecológico.

Apoyos y financiamiento

El operativo cuenta con el respaldo del Schmidt Ocean Institute, la Fundación Williams, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y el propio Conicet.

Se trata de un esfuerzo colectivo que coloca a la ciencia argentina en la primera línea de la investigación internacional sobre los ecosistemas marinos del Atlántico Sur.