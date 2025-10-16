Un estudiante universitario necesita $928.000 por mes para vivir en Córdoba

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el costo de vida para un joven con perfil medio alcanza los $928.925 mensuales. En el caso de perfiles bajos es de $564.000, y para los altos supera los $2,4 millones.

Un joven que decida vivir en la ciudad de Córdoba para estudiar una carrera universitaria debe disponer de entre $564.811 y $2.427.067 por mes para solventar sus gastos cotidianos. El costo económico para un estudiante con un perfil medio es de $928.925 mensuales.

Así lo señala el nuevo informe “Costo de Estudiar en Córdoba 2025”, elaborado por el Área de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba en octubre de 2025.

El estudio considera los gastos en alimentación, vivienda, transporte, educación, esparcimiento, salud y otros consumos básicos para un estudiante que llega a la capital desde el interior provincial o desde otras provincias del país.

“El objetivo de este informe es brindar a los estudiantes y a sus familias una referencia de gastos para que puedan prever el presupuesto que implicará costear la vida universitaria en la ciudad de Córdoba”, destacó Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto de la provincia.

Tres perfiles diferentes

El estudio presenta tres perfiles de estudiantes universitarios, con estimaciones basadas en sus hábitos de consumo:

Perfil bajo. Es el más austero. Asiste a una universidad pública, almuerza en el Comedor Universitario, cuenta con la cobertura médica PASOS y el beneficio del Boleto Educativo Cordobés (BEC). Vive en una habitación cuádruple en una residencia, compra solo elementos de higiene personal, y destina parte de su presupuesto a una prenda de vestir cada tres meses, un abono de celular económico y algunas salidas con amigos.

👉 Este estudiante necesita $564.811 por mes para cubrir sus gastos básicos.

Perfil medio. Cursa en la UNC, utiliza el BEC y el Comedor Universitario para almorzar durante la semana. Comparte un departamento alquilado en Nueva Córdoba, divide gastos de servicios y mantiene una prepaga de bajo costo. Suma algunas comidas por delivery, traslados en apps y salidas esporádicas.

👉 Su costo mensual asciende a $928.925.

Perfil alto. Estudia en una universidad privada, paga aranceles y vive solo en un departamento alquilado en Nueva Córdoba. Usa transporte privado o servicios de traffics, tiene una prepaga premium y altos gastos en esparcimiento, indumentaria y servicios.

👉 Su costo de vida mensual se estima en $2.427.067.

Impacto en el presupuesto familiar

El perfil medio es el más representativo entre los jóvenes que estudian en Córdoba. Para cubrir sus gastos, un estudiante necesita $928.925 por mes, lo que equivale al 41% del ingreso familiar promedio, estimado en $2.250.000 mensuales.

“Las familias que tienen a un hijo o a una hija estudiando en Córdoba hacen un esfuerzo económico cada vez más importante. Por eso es fundamental defender la universidad pública y gratuita, que facilita el acceso de los sectores medios y bajos a la formación superior”, valoró Carlos Galoppo.