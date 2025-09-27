Tuyén celebra el Día de la Madre con una Gran Barata en Villa Carlos Paz

La empresa familiar de blancos y textiles anuncia descuentos de hasta el 50% en dos de sus sucursales, con promociones especiales y sorteos para quienes realicen compras.

Con más de 50 años de trayectoria, Tuyén, “el ángel de tu hogar”, se prepara para recibir el Día de la Madre con una propuesta especial para sus clientes. La Gran Barata será el sábado 11 de octubre, de 10 a 19 horas, en las sucursales de San Martín 2136 y Cárcano y Cerro Blanco de Villa Carlos Paz.

La firma, que fabrica y comercializa acolchados, sábanas y ropa de blanco tanto para el público en general como para hoteles, cabañas y complejos turísticos, abrirá sus puertas con promociones exclusivas:

30% off en la compra de tres productos (abonando en efectivo).

50% off en artículos seleccionados (efectivo o transferencia).

20% off en todos los productos (efectivo, débito o crédito).

Además, con cada compra los clientes participarán automáticamente de un gran sorteo, lo que suma un atractivo extra para quienes se acerquen a aprovechar las rebajas.

Desde su desembarco en Villa Carlos Paz en 2019 con el local de San Martín 2136, Tuyén consolidó su presencia en la ciudad con la apertura de la sucursal de Orgaz 90 en 2020, plena pandemia, y con la más reciente incorporación en Cárcano y Cerro Blanco en 2023. Con este crecimiento, se consolidó como referente en el rubro de blancos, ofreciendo productos de calidad y precios competitivos, con especial foco en el sector hotelero.