Turismo Activo 2025: agenda semanal de eventos en Villa Carlos Paz

La ciudad propone un calendario con actividades culturales, deportivas y recreativas entre el martes 26 y el domingo 31 de agosto.
La Municipalidad de Villa Carlos Paz difundió la programación de Turismo Activo 2025, con propuestas que buscan atraer tanto a turistas como a vecinos. La agenda contempla encuentros académicos, presentaciones culturales, ferias, capacitaciones y actividades al aire libre.
Martes 26 al sábado 30
- 10:00 – Hotel Eleton: Foro Internacional de Emprendedores.
Miércoles 27 de agosto
- 19:30 – Salón Rizzuto: presentación del libro Alfabetización estructurada de Isabel Dutra.
Jueves 28 de agosto
- 10:00 – Espacio Mónaco: Fiesta Nacional de los Abuelos.
- 19:30 – Salón Rizzuto: inauguración muestra colectiva del Taller de Etelvina Aimar.
Viernes 29 de agosto
- 9:30 – Polideportivo Colinas: capacitación en RCP.
- 10:00 – Plaza del Avión: jornada de Ecocanje.
- 10:00 – Espacio Mónaco: Fiesta Nacional de los Abuelos.
- 19:30 – Salón Rizzuto: ciclo de cine latinoamericano, proyección de El lugar de la otra.
Sábado 30 de agosto
- 10:00 – Parque de Asistencia: test drive de motocicletas (marca Voge).
- 10:00 – Espacio Mónaco: Fiesta Nacional de los Abuelos.
- 11:00 – Costanera y puente Centenario: Paseo de los Artesanos.
- 17:30 – Base Cerro La Cruz: ascenso nocturno a la Cruz.
Domingo 31 de agosto
- 10:00 – Espacio Mónaco: Fiesta Nacional de los Abuelos.
- 11:00 – Costanera y puente Centenario: Paseo de los Artesanos.