Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y condicionó el apoyo financiero de EE. UU. a la continuidad de su modelo

El expresidente estadounidense Donald Trump se reunió con Javier Milei en Washington y reiteró su respaldo político y económico. Agradecido, el mandatario argentino destacó la alianza estratégica y defendió su programa de reformas.

El presidente argentino Javier Milei fue recibido este martes por Donald Trump en la Casa Blanca, en el marco de una reunión bilateral que confirmó el acercamiento político entre ambos líderes. El encuentro duró cerca de una hora y contó con la participación del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, del ministro de Economía argentino Luis Caputo y de funcionarios de ambas delegaciones.

Tras la reunión, Trump ofreció declaraciones que generaron impacto diplomático y repercusión en los mercados. Dijo que el respaldo económico de Estados Unidos hacia Argentina —incluido el reciente swap por 20 mil millones de dólares— dependerá de que Milei mantenga el poder y continúe aplicando su modelo económico. “Si Milei no gana, no seremos igual de generosos con Argentina”, expresó, en alusión a las próximas elecciones presidenciales.

Trump también ratificó su intención de avanzar en un acuerdo de libre comercio bilateral, asegurando que su administración “quiere ver a la Argentina prosperar bajo las ideas de la libertad y la responsabilidad fiscal”.

Por su parte, Milei agradeció públicamente el respaldo y afirmó que la relación entre ambos países atraviesa “una nueva etapa de alianza estratégica basada en valores compartidos”. Añadió que el apoyo financiero norteamericano “nos permite consolidar el orden macroeconómico y demostrar que la libertad genera crecimiento y estabilidad”.

Durante la conferencia de prensa posterior, Milei remarcó que la cooperación con Washington “no depende de coyunturas electorales, sino del rumbo que hemos decidido sostener”. Consultado sobre los dichos de Trump, respondió que “lo importante es que el mundo vea que Argentina ha vuelto a ser confiable y respetada”.

Fuentes de la delegación argentina confirmaron que el condicionamiento mencionado por Trump se refería a las elecciones presidenciales de 2027, no a los comicios legislativos de este año, y destacaron que la relación bilateral seguirá centrada en la cooperación económica, comercial y energética.

El encuentro cierra una semana intensa para el gobierno argentino, tras la firma del swap, la presentación de la reforma de DNU en Diputados y la participación de Milei en foros económicos en Nueva York, donde insistió en su mensaje de “recuperar la confianza del mundo en la Argentina”.