Triunfo vital de Talleres ante Platense en el Kempes

El equipo de Carlos Tévez se impuso 1-0 en el Mario Alberto Kempes con gol de Ulises Ortegoza y acaricia la salvación en la Liga Profesional.

Talleres de Córdoba logró este sábado un triunfo clave en su lucha por mantener la categoría. Con autoridad, venció 1-0 a Platense en el estadio Mario Alberto Kempes, por la penúltima fecha del Torneo Clausura, y quedó muy cerca de asegurar la permanencia en la máxima división del fútbol argentino.

El único gol del encuentro lo marcó Ulises Ortegoza, a los 20 minutos del primer tiempo, luego de una gran jugada colectiva iniciada por Luis Angulo, que desbordó por derecha y envió el centro preciso para la definición del mediocampista.

El equipo de Carlos Tévez mostró superioridad durante casi todo el encuentro, con momentos de buen fútbol y una actitud firme en todas sus líneas. Aunque dominó con claridad, no logró ampliar la ventaja y terminó sufriendo en los minutos finales ante la presión del conjunto visitante.

Entre los puntos altos de la “T” se destacaron José Luis Palomino, sólido en defensa; Guido Herrera, que salvó dos situaciones de gol claras; y el propio Ortegoza, autor del tanto y eje del mediocampo.

En el complemento, Talleres mantuvo el control y pudo haber liquidado el partido: un disparo de Rick se estrelló en el palo y, en la misma jugada, Angulo remató y el defensor Vázquez despejó sobre la línea.

Platense intentó reaccionar sobre el final, pero se topó con un bloque defensivo firme y un arquero inspirado. La victoria dejó al conjunto cordobés muy cerca del objetivo: deberá esperar que Godoy Cruz, San Martín o Aldosivi no sumen en la próxima fecha para confirmar matemáticamente su continuidad en Primera División.

Con esta actuación, Tévez parece haber encontrado el equipo y el funcionamiento que buscaba. Además, la “T” mantiene viva la ilusión de pelear un lugar en los playoffs.