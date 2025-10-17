Triple choque en las Altas Cumbres: una mujer resultó herida y fue trasladada al Hospital de Villa Carlos Paz

El siniestro ocurrió este viernes a la altura del kilómetro 81, entre El Cóndor y Copina, bajo condiciones de niebla y calzada húmeda. Una mujer de 46 años sufrió lesiones y fue derivada al Hospital Gumersindo Sayago.

Un triple choque registrado este viernes por la tarde en el Camino de las Altas Cumbres dejó como saldo una mujer herida, en un episodio ocurrido bajo condiciones climáticas adversas.

El siniestro se produjo alrededor de las 17 horas, a la altura del kilómetro 81, entre El Cóndor y Copina, donde la niebla y el asfalto mojado por la lluvia complicaron la visibilidad y el control vehicular.

Según el parte oficial de la Policía de Córdoba, un Ford Ka chocó de frente contra un Renault Oroch, que tras el impacto fue desplazado y colisionó de manera lateral contra un Toyota Corolla.

En el Ford Ka viajaban un hombre de 46 años, su hijo de nueve, y una mujer de 46, quien fue trasladada al Hospital Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz con traumatismo de tórax y cadera.

La conductora del Renault Oroch, de 40 años, habría mordido la banquina y perdido el control, invadiendo el carril contrario, de acuerdo con las primeras pericias. En el Toyota Corolla se trasladaba un hombre de 41 años junto a dos niños, sin lesiones de gravedad.

El tránsito fue interrumpido por la Policía Caminera y se dispuso un desvío por la Ruta Provincial 14. En el lugar trabajaron efectivos de la Departamental Punilla, Bomberos Voluntarios de Icho Cruz y el Servicio de Emergencias de Punilla Sur.