Tras reunirse con Santilli y Adorni, Llaryora pidió diálogo y marcó límites ante la reforma laboral

El gobernador de Córdoba se reunió con Diego Santilli y Manuel Adorni en la Casa Rosada. Valoró la nueva etapa de diálogo con el Gobierno nacional, aunque marcó límites sobre los derechos laborales.

El gobernador Martín Llaryora mantuvo este lunes una reunión en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con eje en la discusión del Presupuesto 2026 y las reformas que el Ejecutivo nacional planea impulsar en el Congreso.

Al salir del encuentro, Llaryora afirmó que fue una reunión “cordial y productiva”, y destacó la importancia de dejar atrás “la etapa de agravios e insultos” para iniciar un período de diálogo y cooperación institucional.

“Lo que me interesa es el futuro de la Argentina; no voy a venir a plantear un cordón cuneta”, sostuvo el mandatario cordobés ante la prensa, al subrayar que su postura apunta a acompañar un “Presupuesto de crecimiento” que promueva el desarrollo productivo del país.

En relación con la reforma laboral que prepara el oficialismo, Llaryora planteó su apoyo a una modernización del sistema de trabajo, pero con participación de todos los sectores. “Creo que podemos sacar una modernización del trabajo sentando a las pymes y al sindicalismo”, señaló.

Sin embargo, fue claro al marcar los límites de ese acompañamiento: “Cuando querés ir en contra de los derechos laborales adquiridos, ahí no cuenten con nuestro apoyo”, advirtió.

El gobernador también se refirió a la necesidad de facilitar la formalización del empleo en pequeñas empresas. “No son malos empresarios; quieren blanquear a sus empleados, pero no tienen las condiciones”, remarcó.

Llaryora consideró que la actual gestión nacional muestra señales positivas tras los comicios del 26 de octubre y que esta nueva instancia de diálogo con el gobierno de Javier Milei “marca un cambio de etapa” en la relación entre Nación y provincias.