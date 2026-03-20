Tras el nuevo escándalo en el Concejo, CPD salió a respaldar a Ribetti y denunció una “sesión irregular” para instalar dos mensajes políticos

El espacio que referencia al concejal Daniel Ribetti sostuvo que el aumento salarial para los empleados municipales no fue rechazado, sino que no pudo tratarse por una convocatoria fuera de reglamento. Además, cuestionó la multa del 50% aplicada a concejales opositores y la interpretó como una maniobra de disciplinamiento político.

El espacio político Carlos Paz Despierta se pronunció tras la polémica sesión especial del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz y sostuvo que el aumento salarial para los trabajadores municipales “no fue rechazado”, sino que “no pudo tratarse” debido a una convocatoria realizada, según señalaron, al margen del reglamento interno.

En un comunicado difundido este viernes, el partido que referencia al concejal Daniel Ribetti afirmó que la sesión fue convocada con apenas seis horas de anticipación, incumpliendo el plazo mínimo de 24 horas previsto para ese tipo de llamados, y planteó que detrás de ese procedimiento hubo una intencionalidad política concreta.

Según expresó el espacio, la estrategia oficial buscó instalar “dos titulares” a partir de una misma maniobra.

“Dos titulares, una misma estrategia”

Por un lado, Carlos Paz Despierta cuestionó la idea de que el aumento salarial no se aprobó por falta de quórum atribuible exclusivamente a la minoría. En ese punto, remarcaron que el quórum “tampoco se alcanzó por ausencias dentro del propio oficialismo”, en referencia a lo sucedido en la sesión especial.

Por otro, apuntaron contra la sanción económica impuesta a concejales opositores, presentada públicamente como una medida ejemplificadora hacia la ciudadanía. Para el espacio, el anuncio del descuento del 50% del sueldo a los ediles sancionados “responde a una lógica de disciplinamiento político”, castigando a quienes no aceptan convalidar decisiones aun cuando, según sostienen, se incumplen las normas internas del cuerpo.

En ese marco, el partido buscó reforzar una idea que ya había sido planteada por los concejales involucrados: que la discusión no era sobre el contenido del expediente, sino sobre la legalidad del procedimiento elegido para convocar la sesión.

“La minoría siempre acompañó el aumento”

En su comunicado, Carlos Paz Despierta insistió en que los bloques opositores “siempre acompañaron el aumento a los empleados municipales”, y rechazó cualquier intento de instalar que hubo una negativa política a la recomposición salarial.

Desde el espacio plantearon que no existía “ninguna urgencia real” que justificara convocar de manera irregular el jueves, y remarcaron que si la sesión especial se hubiera llamado respetando el reglamento —por ejemplo, para el viernes— “no cambiaba absolutamente nada en términos operativos ni en el resultado del tratamiento”.

Detalle con la fecha de tratamiento de los últimos acuerdos salariales con el STM.

A partir de esa lectura, el partido sostuvo que la única diferencia hubiera sido garantizar “legalidad, quórum y debate”, y que en esas condiciones el aumento salarial “hoy estaría aprobado”.

Críticas al oficialismo y al manejo del conflicto

El pronunciamiento de Carlos Paz Despierta se inscribe en la continuidad del conflicto político abierto tras la sesión especial frustrada y la posterior sanción contra los concejales Daniel Ribetti, Pía Felpeto, Fernando Revello y Carlos Quaranta.

La fuerza política vinculada a Ribetti interpretó lo sucedido no como un problema administrativo menor, sino como una decisión deliberada del oficialismo para construir un relato político alrededor de la falta de quórum y de la multa impuesta a la oposición.

En el tramo final del comunicado, el espacio fue más allá del episodio puntual y sostuvo que, si el criterio fuera evaluar responsabilidades “en función de resultados”, entonces el análisis debería ampliarse a una ciudad donde —según remarcaron— los vecinos siguen enfrentando problemas estructurales en materia de infraestructura, servicios, actividad económica y seguridad.

Con ese cierre, Carlos Paz Despierta buscó conectar la controversia legislativa con una crítica más general al rumbo de la gestión municipal, en un intento por mostrar que el problema no pasa solo por una sesión cuestionada, sino por una forma de ejercer el poder político en la ciudad.