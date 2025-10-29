Tragedia de las Altas Cumbres: piden el apartamiento de la fiscal Gallarato y presentaron un jury

A tres años del siniestro que costó la vida de Alejandra Bengoa, las familias de las víctimas impulsaron un jury de enjuiciamiento contra la fiscal Analía Gallarato y reclamaron que se aparte de la causa.

A pocos días de cumplirse tres años de la tragedia vial de las Altas Cumbres, protagonizada por el ex legislador Oscar González, las familias de Alejandra Bengoa, Marina Alvarez y Alexa Sanchez presentaron un jury de enjuiciamiento contra la fiscal Analía Gallarato, quien instruyó la investigación y continúa al frente del expediente que será elevado a juicio.

El siniestro ocurrió en 2022 y dejó como saldo la muerte de Alejandra Bengoa y graves lesiones en su hija y una amiga. A tres años del hecho, el próximo 20 de noviembre se realizará una audiencia en los tribunales de Villa Dolores, en la que la defensa de González ofrecerá una probation y una reparación económica.

En ese contexto, los familiares difundieron una carta abierta dirigida a la fiscal Gallarato, en la que le solicitaron que se aparte del caso. “Si usted hace a un lado el ego que la mantiene insólitamente aferrada a esta causa y renuncia a ella, la sociedad y estas familias se lo agradecerán siempre y reconocerán su humanidad ante tal gesto”, expresaron.

El padre de Alexa, Gustavo Álvarez, adelantó que rechazarán la probation propuesta por la defensa, decisión que quedará en manos de la Cámara del Crimen de Villa Dolores.

La presentación del jury se realizó con el acompañamiento de la legisladora Luciana Echevarría (MST-FITU), quien denunció “la impunidad de González” y afirmó que seguirán “exigiendo que se aparte a Gallarato, que se rechace la probation y que haya justicia para Alejandra, Alexa y Marina”.