Trabajadores del Casino Villa Carlos Paz repudiaron despidos y reclamaron la reincorporación de empleados

En un comunicado, trabajadores del Casino Villa Carlos Paz denunciaron despidos “arbitrarios”, cuestionaron la gestión del presidente de Lotería de Córdoba, David Urreta, y señalaron el silencio del titular de ACEC, Oscar Rodríguez, ante la situación.

Trabajadores y trabajadoras del Casino Villa Carlos Paz hicieron público un fuerte pronunciamiento en el que expresan su “más enérgico repudio” a los despidos que, según denunciaron, fueron ejecutados de manera arbitraria en la sala de juegos de la ciudad.

De acuerdo al comunicado, las desvinculaciones “no solo carecen de justificación, sino que además vulneran derechos básicos, profundizan la precarización laboral y generan un clima de incertidumbre absolutamente innecesario” entre el personal.

En el texto apuntan directamente contra el presidente de Lotería de Córdoba, David Urreta, al considerar “inadmisible la irresponsabilidad” con la que, sostienen, se están tomando decisiones que “afectan directamente la estabilidad y la dignidad de los empleados sin brindar explicación alguna”, lo que demostraría “un preocupante nivel de desapego por las condiciones laborales y humanas del personal”.

El mensaje también cuestiona con dureza el rol del secretario general de ACEC, Oscar Rodríguez, a quien acusan de mantener “complicidad y silencio” frente a lo ocurrido. “Lamentamos profundamente que quien suele jactarse de ser el defensor de los trabajadores elija mirar hacia otro lado cuando más se necesita su intervención, desoyendo la responsabilidad gremial que le compete”, plantean.

En ese marco, los trabajadores reclaman “la inmediata revisión de las medidas adoptadas”, la reincorporación de los compañeros afectados y que tanto las autoridades de Lotería de Córdoba como la conducción de ACEC brinden “explicaciones claras y públicas sobre lo ocurrido”.

El comunicado cierra con un mensaje de unidad y firmeza: los trabajadores del Casino Villa Carlos Paz aseguran que permanecerán “unidos, alertas y firmes en defensa de nuestros derechos, de nuestra fuente laboral y de cada compañero injustamente afectado”.