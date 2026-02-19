sábado, febrero 21, 2026
Tormentas en Villa Carlos Paz: jueves con chance alta todo el día y viernes con mejoras parciales

El SMN anticipa un jueves 19 muy inestable en Punilla, con probabilidad de precipitaciones 40–70% durante la mañana, la tarde y la noche. Para el viernes 20, baja la temperatura (máxima de 26°) y se mantiene una chance moderada de lluvias por tramos (10–40%), con una mejora parcial en la tarde (0–10%).

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra dos jornadas seguidas de tiempo variable: el jueves concentra la mayor probabilidad de tormentas, mientras que el viernes suma un alivio térmico.

Jueves 19

  • Mañana: probabilidad de precipitaciones 40–70%, con temperatura cercana a 22° y viento 13–22 km/h.
  • Tarde: se mantiene la chance alta (40–70%) y el calor llega a una máxima de 30°, con viento 13–22 km/h.
  • Noche: continúa la probabilidad 40–70%, con temperatura alrededor de 25° y viento 13–22 km/h.

Viernes 20

  • Mañana: probabilidad de precipitaciones 10–40%, con temperatura cerca de 13° y viento 13–22 km/h.
  • Media mañana: se sostiene la chance 10–40%, con temperatura alrededor de 19° y viento muy leve (0–2 km/h).
  • Tarde: mejora parcial, con probabilidad baja (0–10%) y máxima de 26°, con viento 13–22 km/h.
  • Noche: vuelve la chance 10–40%, con temperatura en torno a 22° y viento muy leve (0–2 km/h).

Para tener en cuenta: el jueves 19 aparece como el día más comprometido por la probabilidad alta (40–70%) durante prácticamente toda la jornada. El viernes 20 trae una baja de temperatura y una ventana de mejora en la tarde, aunque el tiempo seguirá variable.

