Tormentas en Villa Carlos Paz: jueves con chance alta todo el día y viernes con mejoras parciales

El SMN anticipa un jueves 19 muy inestable en Punilla, con probabilidad de precipitaciones 40–70% durante la mañana, la tarde y la noche. Para el viernes 20, baja la temperatura (máxima de 26°) y se mantiene una chance moderada de lluvias por tramos (10–40%), con una mejora parcial en la tarde (0–10%).

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra dos jornadas seguidas de tiempo variable: el jueves concentra la mayor probabilidad de tormentas, mientras que el viernes suma un alivio térmico.

Jueves 19

Mañana: probabilidad de precipitaciones 40–70% , con temperatura cercana a 22° y viento 13–22 km/h .

Tarde: se mantiene la chance alta ( 40–70% ) y el calor llega a una máxima de 30° , con viento 13–22 km/h .

Noche: continúa la probabilidad 40–70%, con temperatura alrededor de 25° y viento 13–22 km/h.

Viernes 20

Mañana: probabilidad de precipitaciones 10–40% , con temperatura cerca de 13° y viento 13–22 km/h .

Media mañana: se sostiene la chance 10–40% , con temperatura alrededor de 19° y viento muy leve ( 0–2 km/h ).

Tarde: mejora parcial, con probabilidad baja ( 0–10% ) y máxima de 26° , con viento 13–22 km/h .

Noche: vuelve la chance 10–40%, con temperatura en torno a 22° y viento muy leve (0–2 km/h).

Para tener en cuenta: el jueves 19 aparece como el día más comprometido por la probabilidad alta (40–70%) durante prácticamente toda la jornada. El viernes 20 trae una baja de temperatura y una ventana de mejora en la tarde, aunque el tiempo seguirá variable.