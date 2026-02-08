Tigre goleó a River en el Monumental y se subió a la cima de la Zona B

El “Matador” sorprendió a River con un 4–1 contundente en el Monumental, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Serrago, Romero y un doblete de Russo sellaron la goleada; Rivero descontó sobre el final para un equipo de Marcelo Gallardo que terminó con diez y se fue silbado por su gente.

River Plate vivió una noche para el olvido en el Estadio Más Monumental y sufrió una dura goleada 4–1 ante Tigre, que aprovechó al máximo sus momentos y se subió a la punta de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El visitante se puso rápidamente 2–0 con tantos de Tiago Serrago y David Romero, amplió la ventaja en el segundo tiempo con un doblete de Ignacio Russo y apenas dejó margen para el descuento de Lautaro Rivero sobre el cierre, en medio de un clima de fuerte reprobación de los hinchas locales.

Golpe de Tigre desde el arranque

El partido se quebró muy temprano. A los 6 minutos del primer tiempo, una pérdida de River en la salida dejó mal parado al fondo local y Tiago Serrago apareció por derecha para definir cruzado y poner el 1–0, haciendo valer la “ley del ex” en el Monumental. El impacto desacomodó al equipo de Gallardo, que no logró reaccionar y volvió a quedar expuesto a los pocos minutos.

A los 16, Tigre volvió a castigar. Ignacio Russo encaró desde la izquierda, dejó rivales en el camino y habilitó a David Romero, que entró al área con decisión y definió bajo para el 2–0. Con dos goles en el cuarto de hora inicial, la visita tomó el control del trámite y obligó a River a jugar apurado, entre imprecisiones y desorden.

El complemento, entre la expulsión y la goleada consumada

En el segundo tiempo, River intentó adelantarse y sumar gente en ataque, pero apenas iniciado el complemento sufrió otro golpe. Un error en la salida derivó en que la pelota quedara otra vez en los pies de Russo, que esta vez decidió terminar él mismo la jugada: controló en la puerta del área y definió con categoría para el 3–0, dejando al Monumental en silencio.

La situación se complicó aún más con la expulsión de Fausto Vera, que vio la roja directa tras una fuerte infracción en la mitad de la cancha. Con un jugador menos y tres goles abajo, River quedó desdibujado y Tigre no perdonó. A los 23 del complemento, Russo volvió a aparecer dentro del área y selló el 4–0 con otra definición precisa, que desató la fiesta del “Matador” y profundizó los silbidos desde las tribunas locales.

Descuento de River y malestar en el Monumental

Con el resultado totalmente adverso, Gallardo movió el banco e intentó al menos evitar que la imagen final fuera aún peor. El descuento llegó recién a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando Lautaro Rivero capturó un rebote lejos del arco y sacó un remate potente y bajo desde afuera del área que se metió contra un palo para el 4–1 definitivo. El gol sirvió solo para maquillar el marcador: el malestar del público de River se expresó en una fuerte silbatina al cierre del encuentro, con hinchas retirándose antes del pitazo final.

En el balance, River tuvo más tenencia de pelota y buscó desnivelar con pelotas profundas y remates de media distancia, pero chocó con un Tigre ordenado, contundente y preparado para salir rápido de contra cada vez que recuperó el balón. La diferencia en las áreas terminó explicando la goleada: el local falló en ambas, mientras la visita fue casi quirúrgica en las chances que generó.

Cómo queda la tabla y lo que viene

Con este resultado, Tigre alcanzó los 10 puntos en cuatro fechas y se afirma como uno de los líderes de la Zona B, respaldado por un rendimiento sólido y una eficacia alta en ofensiva. River, en cambio, se quedó en 7 unidades, perdió el invicto y dejó una imagen preocupante ante su gente, que ya había mostrado inquietud por el nivel del equipo en los partidos anteriores.

En la próxima jornada del Torneo Apertura 2026, River tendrá la chance de reaccionar como visitante frente a Argentinos Juniors, en un duelo que se perfila como clave para recomponer el ánimo y no perder terreno en la pelea por la clasificación. Tigre, por su parte, buscará sostener la racha positiva en Victoria, donde recibirá a Aldosivi con la ilusión de seguir en lo más alto de la tabla.