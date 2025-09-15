Tigre 0 – Talleres 0: cierre sin goles en Victoria y pocas luces en los metros finales

Partido friccionado y de pocas situaciones claras: el empate dejó sensaciones de deuda en ambos lados.

Este domingo, en el José Dellagiovanna y por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Tigre y Talleres igualaron 0–0 en un duelo intenso, más luchado que jugado. Hubo orden defensivo y concentración, pero faltó precisión para transformar posesión en chances netas.

El primer tiempo se jugó con dientes apretados: presión alta, muchas segundas pelotas y poco filo en el último pase. Tras el descanso, el trámite se abrió apenas, con intentos de media distancia y pelotas paradas como principal vía; aun así, los arqueros intervinieron más para descolgar centros que para tapar disparos francos.

El cierre mantuvo la misma tónica: Tigre quiso adelantarse sin desarmarse atrás y Talleres empujó con criterio, pero ninguno encontró el detalle que rompiera el cero. Resultado justo por lo que ofrecieron, y un punto que sabe a poco por la necesidad de ambos de escalar en sus zonas.

Impacto en la tabla

Tigre : 9 puntos ( 2–3–3 ), 11.º en la Zona A .

: ( ), en la . Talleres: 6 puntos (1–3–4), 14.º en la Zona B.

Próximos partidos