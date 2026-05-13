Tévez dejó de ser el DT de Talleres tras la eliminación ante Belgrano

El club oficializó la salida del entrenador y de todo su cuerpo técnico después de la finalización del contrato vigente. La decisión llega días después de la caída en el clásico cordobés por los octavos del Torneo Apertura, mientras la dirigencia inicia la búsqueda de un nuevo DT.

Carlos Tévez dejó de ser el entrenador de Talleres. El club de Barrio Jardín confirmó este miércoles la salida del técnico a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que agradeció al exdelantero y a todo su cuerpo técnico por la etapa al frente del primer equipo.

“Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su cuerpo técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución”, expresó la entidad albiazul en el mensaje difundido en X.

La salida se produce pocos días después de la eliminación ante Belgrano en el clásico cordobés por los octavos de final del Torneo Apertura. Aquella derrota 1-0 en el Mario Alberto Kempes dejó a la “T” afuera del campeonato y terminó de marcar el cierre del ciclo del entrenador.

Tévez había llegado a Talleres en julio del año pasado, antes del inicio del Torneo Clausura 2025, en un contexto deportivo adverso. En el comunicado, el club remarcó que, luego de un semestre difícil, el cuerpo técnico “logró el objetivo planteado” y que durante el receso de fin de año se trabajó en conjunto en la conformación del plantel, el perfil de los refuerzos y la promoción de juveniles.

La institución también destacó que, en el Torneo Apertura, el equipo sumó 26 puntos y consolidó una base de cara a la posibilidad de volver a competencias internacionales al cierre de la Temporada 2026. Ese balance, sin embargo, no alcanzó para sostener la continuidad después del golpe deportivo que significó la eliminación frente al clásico rival.

En lo inmediato, el Cuerpo Técnico Institucional asumirá la dirección transitoria de los entrenamientos del plantel superior, a la espera de la definición de la fecha para el partido de 16avos de final de la Copa Argentina. Al mismo tiempo, la dirigencia iniciará la búsqueda del entrenador que se hará cargo del equipo para la continuidad del calendario.

En el cierre del comunicado, Talleres agradeció el trabajo realizado durante estos doce meses y destacó en Tévez su “calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad de trabajo”. El mensaje terminó con una frase de despedida para el entrenador: “Córdoba y Talleres siempre serán tu casa”.