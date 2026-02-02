Temporada 2026: se mantiene el crecimiento y el impacto económico ronda el billón de pesos en Córdoba

Según datos de la Agencia Córdoba Turismo, enero cerró con más de 3,5 millones de visitantes en la provincia, casi un 9 % más que en 2025. Villa Carlos Paz, Punilla y Calamuchita se consolidan como los valles más convocantes y el movimiento económico roza el billón de pesos.

Un relevamiento del área de Estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo confirmó que la temporada de verano 2026 mantiene la senda de crecimiento en Córdoba. Al cierre de enero, el número acumulado de visitantes alcanza los 3,5 millones de personas, lo que representa un incremento cercano al 9 % en comparación con el mismo período del año pasado.

“Nos habíamos fijado un objetivo de crecer respecto de los números de 2025 y hoy estamos viendo un gran resultado. Tuvimos un gran mes que, en el comparativo con el del 2025, fue superior en cuanto a concurrencia”, señaló el presidente de la Agencia, Darío Capitani, al analizar los primeros datos consolidados de la temporada.

El funcionario remarcó que existe “un claro diferencial de Córdoba con el resto” del país, vinculado especialmente a “su agenda de festivales y fiestas que motorizan al turismo interno y del resto de la Argentina”.

Altos niveles de ocupación en los principales destinos

El informe oficial destaca que los fines de semana siguen siendo el momento de mayor convocatoria, acompañados por un comportamiento climático favorable y un fuerte movimiento de turismo de cercanía, con salidas sin reserva previa.

En ese contexto, Villa Carlos Paz se mantiene durante la semana en torno al 80 % de ocupación y sube al 90/95 % los fines de semana. En el valle de Calamuchita, Villa General Belgrano registra picos del 97 % y Santa Rosa de Calamuchita llega al 90 %.

En la zona de Miramar y alrededores, la ocupación supera el 90 % y alcanza niveles plenos durante los fines de semana. En Traslasierra, la localidad de Nono exhibe un promedio general del 80 % con picos del 95 %.

Con estos números, los valles de Punilla y Calamuchita se consolidan una vez más como los destinos más convocantes de la temporada cordobesa, combinando oferta de espectáculos, naturaleza y servicios turísticos.

Más turistas y un fuerte impacto económico

En comparación con enero de 2025, el número de turistas se incrementó en 300 mil personas. Esa suba, sumada al mayor nivel de gasto asociado al movimiento interno y a los fines de semana largos, permite estimar que el impacto económico generado por la actividad turística desde el inicio de la temporada “roza el billón de pesos”, según la Agencia Córdoba Turismo.

Capitani valoró este desempeño en un contexto nacional complejo y destacó el rol del turismo en la dinámica productiva provincial. “Córdoba está liderando el segmento en números, y eso es muy positivo no solo para toda la economía, sino también para disfrutar de que la provincia sigue yendo en el sendero del crecimiento”, afirmó.

Expectativas para febrero y el rol de los carnavales

De cara a lo que viene, el titular de la Agencia adelantó que febrero arranca con perspectivas favorables. “Sin dudas iniciamos febrero con mucha expectativa; tenemos un gran cronograma de atractivos en el que hacen punta los distintos festejos de carnaval”, señaló.

Capitani subrayó que la tarea del organismo es “acompañar a todos los visitantes y turistas; al sector privado y a cada municipio para mejorar día a día todo lo que nuestra provincia tiene para ofrecer”, con el objetivo de sostener el nivel de movimiento y consolidar el lugar de Córdoba como uno de los principales destinos del verano argentino.