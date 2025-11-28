Tapia fue ratificado como representante de la CONMEBOL en el Consejo de la FIFA

El Congreso Extraordinario de la CONMEBOL, reunido en Lima, ratificó por unanimidad a Claudio Tapia como representante de la Confederación Sudamericana ante el Consejo de la FIFA, cargo que ocupará hasta completar el período de su antecesor, el brasileño Ednaldo Rodrigues.

En una sesión extraordinaria realizada en Lima (Perú), el Congreso de la CONMEBOL ratificó por unanimidad a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, como representante de la Confederación Sudamericana ante el Consejo de la FIFA.

Con esta decisión, Tapia ocupará el lugar que dejó vacante Ednaldo Rodrigues y completará el período de mandato correspondiente a ese cargo dentro del máximo órgano ejecutivo de la FIFA entre congresos.

Tapia preside la Asociación del Fútbol Argentino desde 2017, etapa en la que la Selección Argentina alcanzó, entre otros logros, el título de campeón del mundo en Qatar 2022. Además, actualmente se desempeña como vicepresidente segundo de la CONMEBOL, rol que refuerza su peso político en el mapa dirigencial del fútbol sudamericano.

Tras la ratificación, el propio Tapia expresó su satisfacción a través de sus redes sociales, donde sostuvo que “con gran orgullo y honor” fue confirmado “como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la CONMEBOL”, y destacó que esta designación “representa un paso muy importante” en su trayectoria como dirigente deportivo.

La presencia de Tapia en el Consejo de la FIFA lo ubica en una posición clave a la hora de participar en las discusiones y decisiones estratégicas que marcarán el rumbo del fútbol mundial en los próximos años, con la región sudamericana sentada en una mesa donde se definen calendarios, formatos de competencia y políticas globales para el deporte.