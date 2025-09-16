Tanti será sede del Torneo de Scrabble de Punilla

El certamen se disputará el sábado 27 de septiembre en la Biblioteca Popular de Tanti y reunirá a jugadores de toda la región.

La Biblioteca Popular de Tanti será escenario del Torneo de Scrabble de Punilla, una competencia regional organizada por los clubes de Scrabble de La Cumbre, La Falda y Tanti que busca promover este tradicional juego de ingenio y estrategia en el valle.

El encuentro se realizará el sábado 27 de septiembre desde las 14 horas en la sede de Salta 202. Habrá dos categorías:

Categoría A: 5 rondas

5 rondas Categoría B: 3 rondas

El costo de inscripción es de $5000. Para más información o inscripciones, los interesados pueden comunicarse con Marina Mangini al 351-2028513.

Clases abiertas cada martes

Como actividad complementaria, cada martes a las 19 horas se realizan en la Biblioteca encuentros gratuitos y abiertos para aprender y jugar al Scrabble, también coordinados por Marina Mangini, dirigidos a personas de todas las edades y niveles.