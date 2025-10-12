Talleres venció 2-1 a Gimnasia con gol agónico en La Plata y se acomoda en la tabla

Girotti dio ventaja temprana, Merlini igualó y Schott definió en el final en el Bosque.

En el estadio Juan Carmelo Zerillo y por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Gimnasia perdió 1 a 2 ante Talleres este sábado, en un duelo de alto voltaje que se definió en los instantes finales.

El partido tuvo un arranque explosivo: Federico Girotti puso al visitante arriba apenas al 2’ tras una mala salida defensiva. Gimnasia reaccionó rápidamente y a los 7’, Bautista Merlini igualó el marcador con un derechazo cruzado. El trámite fue parejo, con algunas llegadas de ambos lados, pero sin grandes desequilibrios.

Cuando el empate parecía inevitable, apareció el héroe cordobés: en el 90’ + 3’, Augusto Schott apareció por sorpresa en el área rival y definió para dar el triunfo a Talleres. No hubo expulsiones ni intervenciones VAR que modificaran jugadas decisivas. El equipo visitante resistió con corazón y desplegó contundencia en el momento justo.

El triunfo le da un empujón vital a Talleres en su lucha por mantener la categoría, mientras que Gimnasia vuelve a perder sobre el final y profundiza su crisis emocional ante su gente.

Impacto en la tabla