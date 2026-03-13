Talleres se quedó con el clásico cordobés y venció 2 a 0 a Instituto

La T ganó este jueves en el Kempes por la fecha 10 del Torneo Apertura, con goles de Valentín Dávila y Rick. Con el triunfo, el equipo albiazul superó a Boca y San Lorenzo en la tabla de la Zona A.

Talleres derrotó 2 a 0 a Instituto este jueves en el estadio Mario Alberto Kempes, en una nueva edición del clásico cordobés por el Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo local golpeó en los momentos justos y se quedó con un triunfo valioso en la previa del cruce ante Belgrano.

El primer tiempo tuvo intensidad, fricción y un desarrollo parejo, aunque Instituto mostró por momentos mayor peligro en ataque. Sin embargo, cuando mejor estaba la visita, Talleres encontró la apertura del marcador: tras un cabezazo de Maidana que dio en el travesaño, Valentín Dávila apareció para empujar la pelota y marcar el 1 a 0 a los 31 minutos.

En el complemento, la Gloria asumió el protagonismo, tuvo más la pelota y empujó en busca del empate, pero se topó con una respuesta firme de Guido Herrera y con un Talleres ordenado para sostener la ventaja. El conjunto visitante generó aproximaciones, aunque le faltó claridad en los últimos metros para romper el esquema defensivo del local.

Ya en tiempo agregado, con Instituto lanzado en ataque y dejando espacios, Rick encabezó una contra y definió desde afuera del área para sellar el 2 a 0 definitivo. Así, el equipo cordobés cerró el partido con autoridad y sumó tres puntos importantes en la lucha de la Zona A.

El triunfo le permitió a Talleres trepar en la tabla y quedar por encima de Boca y San Lorenzo, en una fecha que además lo dejó fortalecido de cara al próximo clásico. Para Instituto, en cambio, la derrota significó un golpe en un partido de alto voltaje regional y en una cancha siempre exigente.

En la próxima fecha, Talleres volverá a salir a escena este domingo cuando visite a Belgrano en Alberdi, en otro duelo de alto voltaje por el interzonal cordobés. Instituto, en tanto, jugará el lunes como local ante Independiente, en un partido clave para recuperarse y seguir en la pelea dentro de la Zona A.

