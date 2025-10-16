Talleres – River: quedó conformado el operativo de seguridad en el Kempes, sólo con parcialidad local

El encuentro se disputará el sábado a las 22:15 con apertura de ingreso a las 20:30. Los parques aledaños al estadio cerrarán sus puertas a las 17:00

Quedó confirmado el operativo de seguridad delineado y aprobado por la Mesa del organismo, para el partido que Talleres y River protagonizarán este sábado a partir de las 22:15 en el estadio Mario Alberto Kempes.

La reunión de trabajo estuvo encabezada por el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), Marcelo Frossasco junto a autoridades provinciales, municipales, policiales y del club de barrio Jardín, quedó acordado que solo podrá ingresar al estadio el público local.

Los accesos habilitados serán las tribunas, plateas Ardiles (portón 1) y Gasparini (portones 3 y 4); populares, Willington (portón 2 y auxiliar norte), popular Artime (portón 1 bis y auxiliar Sur)

Estacionamiento

En las adyacencias del estadio los hinchas podrán estacionar sus vehículos en las playas sur, norte, Parque del Kempes, Parque Bustos, un sector de la playa del Centro de Convenciones y en la Facultad de Turismo Marcelo Montes Pacheco.

Cabe destacar que los parques del Kempes, Bustos y del Chateau, cerrarán a las 17 horas.

Transporte

En relación al uso del transporte público, la Municipalidad de Córdoba dispuso la utilización de 12 unidades que saldrán a partir de las 19:30 desde Plaza Italia y Cañada

Planteles

El plantel de Talleres junto a su cuerpo técnico llegará al estadio partiendo desde el Hotel Orfeo Suite de Rodríguez del Busto, en tanto la delegación de los millonarios lo hará desde el Hotel Quinto Centenario de avenida Duarte Quirós al 1300.

El diagrama prevé para todo el operativo la participación de personal proveniente de diferentes organismos de la Provincia y el Municipio: Policía y Bomberos; del programa Tribuna Segura; Tránsito, Defensa Civil, Guardia Urbana y de la Secretaría de Fiscalización y Control; seguridad privada, de UTEDYC.

El dispositivo contará con dos carpas sanitarias con paramédicos, seis ambulancias y 35 rescatistas. Además estará presente la Unidad Móvil del Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr. Gonzalo Moreno.

Torneo Regional Amateur Región Centro

La Mesa Cosedepro también estableció un dispositivo de seguridad para el partido que disputarán General Paz Juniors con Quilmes de Villa Allende, el domingo a las 19 horas en el estadio de “El Poeta”.

El encuentro se jugará con público de ambos clubes por lo que en los ingresos estará apostado el personal del programa Tribuna Segura.

La hinchada de Juniors accederá a las tribunas por el portón ubicado en calle Arenales, mientras que los seguidores de la institución visitante lo harán por el acceso de calle La Plata.