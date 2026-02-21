Talleres pegó en el primer tiempo, aguantó con Herrera y se llevó un triunfazo 1-0 ante Rosario Central

Con gol de Ronaldo Martínez a los 41 del primer tiempo y varias atajadas decisivas de Guido Herrera, la “T” ganó en el Gigante de Arroyito y sumó tres puntos de peso como visitante. Central tuvo chances claras, incluido un remate de Ángel Di María al travesaño, pero no pudo llegar al empate.

Talleres se llevó un triunfo enorme en Rosario: venció 1-0 a Rosario Central este viernes en el Gigante de Arroyito, por la sexta fecha del Torneo Apertura. La “T” fue eficaz cuando tuvo su momento y después sostuvo la ventaja con una actuación clave de Guido Herrera, que apareció en los pasajes más bravos del partido.

Central intentó asumir el protagonismo desde el arranque y tuvo una chance clarísima antes del descanso: Ángel Di María probó desde afuera y la pelota reventó el travesaño a los 38 minutos. Pero el golpe lo dio Talleres enseguida: a los 41 del primer tiempo, Ronaldo Martínez encontró el espacio, definió alto y marcó el 1-0 que terminaría siendo decisivo.

En el complemento, Rosario Central fue con todo en busca del empate y empujó con centros y segundas pelotas, pero ahí creció la figura del arquero visitante. Herrera le tapó una situación mano a mano a Di María y también respondió con una atajada determinante ante un remate potente de Enzo Copetti en el tramo final, cuando el Canalla ya jugaba el partido con el corazón en la mano.

Talleres, por su parte, apostó a cerrar líneas, sostener el orden y lastimar de contra cuando pudo. No tuvo muchas para liquidarlo, pero administró bien el tiempo y defendió el área con firmeza hasta el pitazo final, para festejar un 1-0 que vale mucho por el escenario y por el rival.

En la próxima fecha, Talleres jugará ante Central Córdoba en Santiago del Estero este martes a las 19.45, mientras que Rosario Central visitará a Gimnasia en La Plata el miércoles a las 17.00.