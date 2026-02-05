Talleres lo resolvió en el final ante Argentino de Merlo y avanzó en la Copa Argentina

La “T” se impuso 2–0 en el Coloso Marcelo Bielsa con goles agónicos de Giovanni Baroni y Valentín Depietri, en un partido cerrado frente a Argentino de Merlo por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

Talleres necesitaba un resultado que cambiara el aire y lo consiguió sobre la hora. En un partido mucho más reñido de lo esperado, el equipo de Carlos Tévez le ganó 2–0 a Argentino de Merlo en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, y se metió en los 16avos gracias a dos apariciones decisivas de Giovanni Baroni y Valentín Depietri en el tramo final del encuentro.

Primer tiempo chato y pocas luces en ataque

El inicio mostró a Talleres con la pelota pero sin claridad para lastimar. Con Valentín Depietri, Ronaldo Martínez y Rick como referencias ofensivas, el Albiazul intentó abrir la cancha, pero chocó una y otra vez con el orden defensivo de Argentino de Merlo, bien parado en bloque y atento para cortar líneas de pase.

La situación más clara de la etapa inicial fue para la “T”: a los 21 minutos, Mateo Cáceres ejecutó un tiro libre que se metía en el ángulo y obligó a una gran atajada del arquero Alejo Tello, que voló sobre su izquierda y evitó el 1–0. Unos minutos después respondió el equipo del ascenso, dirigido por Cristian Tula, con un remate de media distancia de Cristian Medina que pasó cerca del arco de Guido Herrera. Después de esas llegadas, el partido volvió a caer en imprecisiones y el 0–0 se mantuvo sin grandes sobresaltos hasta el descanso.

Talleres adelantó líneas y lo ganó desde el banco

En el segundo tiempo, Talleres dio un paso adelante. El ingreso de Giovanni Baroni le sumó frescura al mediocampo y el equipo cordobés empezó a jugar más tiempo en campo rival. A los 9 minutos estuvo muy cerca de abrir el marcador: un cabezazo de Ronaldo Martínez encontró una doble respuesta entre Tello y un defensor de Argentino de Merlo, que terminó sacando la pelota sobre la línea cuando todo Talleres ya gritaba el gol.

Con más empuje que claridad, la “T” fue inclinando la cancha. Martín Río, Cáceres y Baroni se hicieron cargo del manejo de la pelota, mientras que los laterales Gabriel Báez y Alex Vigo se proyectaron para sumar envíos al área. Del otro lado, Argentino de Merlo se sostuvo en la firmeza de sus centrales y en el trabajo de sus mediocampistas, apostando a alguna contra aislada para sorprender.

Cuando el empate parecía sentenciado, llegó el desahogo cordobés. A los 45 minutos del complemento, una buena acción colectiva por derecha terminó con Augusto Schott llegando al fondo y enviando un centro rasante al corazón del área. Por el segundo palo apareció Giovanni Baroni, que solo tuvo que empujar la pelota a la red para establecer el 1–0 y desatar el festejo de la gente de Talleres en Rosario.

Con la desventaja, Argentino de Merlo se volcó al ataque en busca del empate y dejó espacios enormes detrás de la línea de la pelota. Talleres aprovechó ese escenario en la última jugada del partido: tras recuperar en su campo, el equipo de Tévez armó un contragolpe largo que encontró a Valentín Depietri corriendo con pelota dominada desde la mitad de la cancha. El delantero encaró mano a mano, se acomodó entrando al área y definió cruzado para sellar el 2–0 definitivo en tiempo adicionado.

Clasificación, alivio y lo que viene para la “T”

Más allá de que el rendimiento colectivo todavía deja interrogantes, el triunfo sirve como alivio para Talleres, que venía golpeado por dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y necesitaba ratificar su jerarquía en un cruce a partido único frente a un rival de la Primera B Metropolitana. La aparición del juvenil Baroni, de apenas 17 años, y la definición de Depietri sobre el final se convierten en señales positivas en el arranque de la temporada.

Con este resultado, los cordobeses avanzan a los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirán con el ganador de Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas, en una llave que puede cruzarlos nuevamente con un rival de Primera. Al mismo tiempo, el plantel ya tiene la mirada puesta en el campeonato: el próximo compromiso será como visitante ante Lanús, el lunes 9 de febrero a las 19.15, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.