Talleres lo dio vuelta en Avellaneda, venció a Independiente y sumó un triunfo clave

La T ganó 2 a 1 este sábado en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 12 del Torneo Apertura. Gabriel Ávalos abrió la cuenta para el local, pero Augusto Schott y Valentín Dávila revirtieron el resultado para el conjunto cordobés.

Talleres derrotó 2 a 1 a Independiente este sábado en Avellaneda y consiguió una victoria importante en el Torneo Apertura, en un partido que cambió de dueño en el segundo tiempo.

El local se puso en ventaja a los 58 minutos con un gol de Gabriel Ávalos, en un tramo en el que parecía encaminar el partido a su favor. Sin embargo, la reacción de Talleres fue rápida: Augusto Schott marcó el empate a los 69 y, ya en el cierre, Valentín Dávila apareció para firmar el 2 a 1 definitivo.

Después del empate, el partido se abrió y Talleres encontró mejores respuestas en el tramo final. Independiente sintió el impacto de la igualdad, perdió solidez y terminó dejando escapar un encuentro que había logrado controlar durante buena parte de la noche.

Para la T, el triunfo significó un golpe fuerte en una cancha exigente y tres puntos valiosos para afirmarse en la pelea de la Zona A. En cambio, para Independiente fue otra derrota dolorosa, además de una noche que terminó con clima tenso por la reacción de su público.

En la próxima fecha, Talleres recibirá a Vélez en Córdoba, mientras que Independiente afrontará el clásico de Avellaneda ante Racing.