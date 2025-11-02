Talleres ganó en Liniers y sigue soñando con los playoffs

Con gol de Mateo Cáceres, el equipo de Carlos Tévez venció 1-0 a Vélez y se aleja del fondo de la tabla en el Torneo Clausura.

Talleres de Córdoba consiguió un triunfo clave al vencer por 1 a 0 a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El conjunto dirigido por Carlos Tévez se impuso con un gol de Mateo Cáceres, a los tres minutos del segundo tiempo, y dio un paso importante tanto en la lucha por mantener la categoría como en la pelea por ingresar a los playoffs.

El partido fue parejo en la primera mitad, con ambos equipos buscando el arco rival. Vélez, conducido por Guillermo Barros Schelotto, tuvo mayor dominio con las intervenciones de Manuel Lanzini y Elías Gómez, pero Talleres respondió con transiciones rápidas encabezadas por Rick y Luis Angulo.

La única emoción llegó apenas iniciado el complemento, cuando Juan Portilla habilitó con precisión a Cáceres, que controló dentro del área y definió al ángulo izquierdo de Tomás Marchiori.

A partir de entonces, Vélez buscó el empate con insistencia. Thiago Silvero estrelló un cabezazo en el palo y Dilan Godoy rozó el travesaño con un potente remate, pero Talleres se mantuvo firme con una defensa sólida liderada por Matías Catalán y José Luis Palomino.

En el tramo final, Guido Herrera fue determinante con una atajada clave ante Rodrigo Aliendro, asegurando la victoria.

Con este resultado, Talleres suma 17 puntos y se ubica en el octavo lugar de la Zona B, mientras que Vélez se mantiene cuarto, con 25 unidades, dejando pasar la oportunidad de acercarse a la cima.