Talleres-Boca en el Kempes: habrá hinchas de los dos equipos y ya están a la venta las entradas

El partido se jugará este jueves a las 20:30 en el Mario Alberto Kempes por la fecha 13 del Torneo Apertura. La organización confirmó la presencia de ambas parcialidades, con la popular Artime destinada al público de Boca y una redistribución para los socios de Talleres, además de un amplio operativo de seguridad y transporte.

Talleres recibirá este jueves a Boca en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido que comenzará a las 20:30 y que tendrá una particularidad destacada: la dirigencia albiazul habilitó la presencia de hinchas de ambos equipos.

La parcialidad visitante ocupará la tribuna popular sur Artime, un sector que habitualmente utilizan los Socios T, por lo que los simpatizantes de Talleres deberán reubicarse en otros espacios del estadio.

La venta para el público de Boca ya se encuentra habilitada a través de la plataforma Boletería Vip, con entradas a $100.000, a lo que se suma el cargo por servicio. Una vez completada la operación, el sistema envía un código QR por correo electrónico, que deberá presentarse directamente en el acceso al estadio.

Cómo se distribuirá el público

De acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO), los hinchas de Boca se ubicarán exclusivamente en la popular Artime. Para ingresar, tendrán habilitadas tres vías de acceso: Puerta 1 bis, Puerta Auxiliar y Puerta 5.

Por el lado de Talleres, la parcialidad albiazul ocupará las plateas Ardiles y Gasparini, además de la popular Willington y el palco blanco.

Como consecuencia del ingreso de la hinchada visitante, los Socios T que usualmente se ubican en la Artime deberán comprar un pase para reubicarse en las plateas. Los valores informados son de $48.000 para la Ardiles y $36.000 para la Gasparini, más el costo de servicio, también a través de Boletería Vip.

Operativo de seguridad y accesos

Las puertas del estadio se abrirán a las 18:00, con controles a cargo del programa Tribuna Segura y un operativo general que incluirá a la Policía de Córdoba, Bomberos, FPA, personal sanitario, tránsito, Defensa Civil, seguridad privada y agentes municipales.

Para el público visitante, los espacios oficiales de estacionamiento serán parte de la playa Sur y el Parque del Kempes Sur. En tanto, los simpatizantes de Talleres podrán dejar sus vehículos en las playas Norte, Escuela de Turismo Montes Pacheco y Centro de Convenciones.

También se dispuso un esquema especial de transporte público. Para los hinchas de Boca, habrá colectivos desde las 17:00 en Avellaneda y 9 de Julio (Colegio Carbó) con destino al Parque Bustos. Para la parcialidad de Talleres, las unidades partirán desde la Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas, también desde las 17:00.

Controles en rutas y cierre de parques

La Policía confirmó además que desde las primeras horas del jueves se montará un operativo conjunto con fuerzas federales en la zona del peaje de Toledo, sobre la autopista Rosario-Córdoba, para controlar el ingreso de hinchas.

En paralelo, los espacios verdes cercanos al estadio tendrán restricciones horarias: los Parques del Kempes y del Chateau cerrarán desde las 14, mientras que el Parque Bustos lo hará desde las 12.

El dispositivo sanitario previsto para la jornada contará con seis ambulancias y 30 rescatistas.

Por último, se informó que el plantel de Talleres se concentrará en el Hotel Orfeo Suites, mientras que el de Boca lo hará en el Hotel Holiday Inn.