Talleres 1 – Sarmiento 0: alivio agónico en el Kempes con gol de Nahuel Bustos

La “T” lo ganó a los 88’ con un remate que se desvió y cortó la sequía en un partido cerrado.

En el Mario Alberto Kempes y por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Talleres venció este sábado 1–0 a Sarmiento en un duelo de tensión y pocas luces en los metros finales. El local dominó largos pasajes y empujó desde la tenencia, pero le costó encontrar claridad para lastimar.

Cuando el cero parecía sellado, apareció la jugada decisiva: a los 88’, Nahuel Bustos conectó un remate que, tras una carambola, se metió junto a un palo y desató el desahogo en Córdoba. En el cierre, la “T” administró la ventaja sin sobresaltos ante un Sarmiento que había hecho su negocio hasta el golpe final.

El festejo llega como bálsamo para el equipo de Carlos Tévez, que necesitaba traducir su empuje en puntos. Sarmiento, ordenado y combativo, se quedó sin premio en el tramo más caliente del encuentro.

Impacto en la tabla

Talleres suma 10 puntos en el Clausura.

suma en el Clausura. Sarmiento queda con 12 puntos.

Próximos partidos