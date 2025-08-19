Talleres 0 – San Martín de San Juan 0: pobre reparto de puntos en Córdoba en plena lucha por la permanencia

Un empate sin goles que sirve a medias: ni acomoda ni tranquiliza a ninguno en la tabla anual.

Este lunes, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Talleres igualó 0-0 con San Martín de San Juan. Fue un duelo cerrado y con pocas situaciones claras, pero con mucha tensión por la lucha de los promedios.

Talleres intentó y mantuvo la posesión dominante (más del 60%), pero le faltó puntería y se topó con un arquero visitante firme, quien terminó siendo la figura. San Martín resistió con orden y logró un punto que, aunque modesto, es valioso para su objetivo de escapar del fondo.

El resultado mantiene a ambos cerca de la zona de descenso en la Tabla Anual, sin dejar en claro si alguno logró despegarse de la pelea directa por la permanencia. Fue un partido de trámite tenso y con especulación, sin protagonistas claros más allá del juego físico y estratégico.

