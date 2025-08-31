Talleres 0 – Riestra 1: otro golpe en el Kempes que agrava la crisis de la “T”

El Malevo lo ganó con un derechazo de Jonatan Goitía en el tramo final; Talleres tuvo la pelota, generó, pero volvió a fallar en las áreas.

Este domingo, en el Mario Alberto Kempes, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, Talleres perdió 0-1 ante Deportivo Riestra en una noche cargada de impaciencia en Córdoba. El local manejó el trámite durante largos pasajes, aunque sin profundidad, y terminó pagándolo caro.

El partido se destrabó recién en el complemento: a los 76’ (30’ ST), Jonatan Goitía capturó una pelota fuera del área y sacó un remate seco que venció a Guido Herrera para el 0-1. Hasta entonces, la “T” había acumulado remates sin puntería y centros que no encontraban destino.

Con la desventaja, Talleres adelantó líneas, ganó metros y apuró con Rubén Botta y Nahuel Bustos, pero entre la defensa visitante y el arquero le bajaron la persiana. Hubo amonestaciones (incluido Herrera) y un clima de fastidio en las tribunas: otra vez posesión alta, poco filo y cero gol.

El cierre dejó preocupación: el equipo de Carlos Tévez estira su sequía y sale del Kempes con más dudas que certezas. Riestra, en cambio, mostró oficio, golpeó cuando pudo y se llevó un triunfo enorme.

Impacto en la tabla

Riestra alcanza los 13 puntos y se ubica 3.º en la Zona B .

alcanza los y se ubica en la . Talleres queda con 5 puntos y cae al 13.º lugar de la Zona B.

Próximos partidos