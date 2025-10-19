Talleres 0-2 River: el Millonario rompió la mala racha en Córdoba

Con goles de Montiel y Meza, River cortó cuatro derrotas consecutivas y recuperó oxígeno en el Mario Kempes.

En el estadio Mario Alberto Kempes y por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Talleres cayó 0-2 ante River Plate este sábado, en una noche que marcó el regreso al triunfo del equipo de Núñez.

El primer gol llegó a los 37’, cuando Gonzalo Montiel aprovechó un rebote dentro del área y definió con frialdad para abrir el marcador. En el complemento, a los 67’, Maximiliano Meza amplió la ventaja tras un contragolpe letal conducido por Colidio.

Talleres había igualado antes del descanso con un tanto de Augusto Schott, pero el VAR lo anuló por posición adelantada. El conjunto cordobés intentó reaccionar, aunque sin claridad en los metros finales. River, en cambio, manejó los tiempos y mostró una solidez defensiva que no se veía desde hacía varias fechas.

El triunfo llega en un momento clave: River corta una racha de cuatro caídas consecutivas y suma aire en la tabla, mientras Talleres desperdicia una nueva chance de afirmarse en condición de local.

Impacto en la tabla

Talleres: 14 puntos, 11° en la Zona B.

14 puntos, 11° en la Zona B. River Plate: 21 puntos, 5° en la Zona B.

Próximos partidos