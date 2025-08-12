Subir de día, bajar de noche: la propuesta para redescubrir el cerro La Cruz en Villa Carlos Paz

Municipio dispuso un cambio de horario en la actividad gratuita que se realizará todos los sábados de agosto.

La Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz invitó a vecinos y turistas a participar de los ascensos nocturnos gratuitos al cerro La Cruz, que se llevarán a cabo todos los sábados de agosto.

La propuesta, destinada a personas a partir de los 7 años, requiere inscripción previa el mismo sábado vía WhatsApp al 3541 528822, con cupos limitados.

A partir de este mes, la salida será a las 17:30 desde la base del cerro, en el Complejo Aerosilla, para un ascenso diurno y regreso nocturno desde las 20:30. El recorrido, de tres horas y dificultad media, quedará sujeto a la evaluación de los guías especializados.

Durante la caminata, los guías brindarán información sobre la geología, flora y fauna del lugar, así como la historia del lago San Roque y de la ciudad, en un trayecto que permite disfrutar del atardecer en contacto con la naturaleza.

Cuando cae la noche, comienza el descenso con una vista panorámica de la ciudad iluminada, en un ambiente relajado y propicio para la contemplación.

La actividad se suspenderá en caso de lluvia, tormenta o fuertes vientos.

