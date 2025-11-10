Suben los bonos y baja el riesgo país: el mercado celebra las señales del Gobierno

El índice de riesgo país bajó a 596 puntos, impulsado por el repunte sostenido de los bonos soberanos y la confianza del mercado tras las últimas señales económicas del Gobierno.

El riesgo país argentino retrocedió este lunes hasta los 596 puntos básicos, su nivel más bajo desde enero, en un contexto de optimismo financiero impulsado por la mejora de los bonos soberanos y el respaldo del mercado a las medidas económicas anunciadas en los últimos días.

Los títulos públicos volvieron a subir hasta 1,4% en el inicio de la semana, con los AL35 y GD35 entre los más destacados, consolidando una tendencia alcista que se mantiene desde el mes de octubre.

La confirmación del plan de recompra de bonos soberanos, anticipada por el ministro de Economía Luis Caputo durante su reciente visita a Estados Unidos, fue la señal que más entusiasmo generó entre los inversores. Además, crece la expectativa por el acuerdo comercial internacional que el Gobierno podría anunciar en los próximos días.

En el ámbito bursátil, el índice Merval registró una suba cercana al 3%, impulsada principalmente por las acciones bancarias, mientras que los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street operaron con leves bajas en la apertura.

Pese al clima de recuperación, analistas financieros advirtieron que persisten dudas sobre la sostenibilidad del actual esquema cambiario y el funcionamiento del régimen de bandas, puntos clave para la estabilidad a mediano plazo.

Con este movimiento, la deuda argentina extiende su rally y consolida una mejora en la percepción de riesgo por parte del mercado, que observa con atención los próximos pasos de la política económica oficial.