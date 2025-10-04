Siciliano: “Vamos a defender el rol de la Universidad Pública, del INTI, del INTA, CONICET y de los colegios profesionales”

Fue en el marco de un encuentro con candidatos organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y el Colegio de Abogados de Córdoba. Además, Siciliano se reunió con dirigentes gremiales de la provincia. También recorrió instituciones barriales, participó de reuniones con vecinos, militantes y dirigentes del PJ local y de Radicales Auténticos, entre otras actividades.

El presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Miguel Siciliano, participó del encuentro con candidatos organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y el Colegio de Abogados de Córdoba.

En este marco, hizo una enfática defensa del rol de la universidad: “La universidad pública es clave, es movilidad social ascendente, pero también es vital para impulsar la producción y la innovación”, sostuvo.

“Está en juego un modelo de país, y hay temas trascendentales en los que debemos trabajar juntos, como la defensa de la universidad pública, de los institutos tecnológicos y científicos nacionales como el INTI y el INTA y CONICET”, explicó Siciliano. En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de aunar esfuerzos y voluntades, más allá de las pertenencias partidarias.

Además destacó el rol que cumplen los colegios profesionales y expresó su apoyo a los mismos, ante los proyectos que buscan su desregularización.

Encuentro con dirigentes gremiales

Siciliano participó de un importante encuentro con dirigentes gremiales, en el que resaltó el modelo productivo cordobés: “Tenemos los proyectos, tenemos la experiencia de gestión y tenemos la fuerza para devolverle la esperanza al país” afirmó.

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas agregó que “de la crisis salimos con más trabajo, no con especulación financiera. Es con programas que promocionen puestos laborales y no con más recortes”, sostuvo durante la reunión que se desarrolló en el salón de UPCN.

El Radicalismo Auténtico, junto a Provincias Unidas y encuentros en los barrios

En barrio Comercial, en el extremo sur de la ciudad de Córdoba, Siciliano participó del acto organizado por el Radicalismo Auténtico: “Somos una coalición amplia que nos convocamos por la misma consigna: que Córdoba vaya para adelante”, dijo.

Previamente, en el Club Unión Eléctrica, el candidato de Provincias Unidas fue parte de un encuentro con vecinos, militantes y dirigentes.

“No queremos más frustraciones, queremos que el esfuerzo que está haciendo nuestro pueblo llegue a buen puerto, y eso solo es posible con proyectos a largo plazo, con más producción, con más empleo y con un gobierno que siembre el diálogo y no la agresión. Es lo que llevaremos al Congreso de la mano de Provincias Unidas para que se proyecte en toda la Argentina”, expresó Siciliano.

Entrega de distinciones a mujeres de la zona sur de la ciudad

“La fuerza de las cordobesas nos empuja siempre para adelante y nos hace querer dar lo mejor de nosotros”, declaró Siciliano en el acto en el que mujeres comprometidas con la realidad social de barrios de la zona sur de la ciudad recibieron sus merecidos reconocimientos.

Redipaz en la Legislatura

Siciliano participó de ExpoRedipaz 2025, Un Encuentro por la Paz, desarrollada en la Legislatura y organizada por REDIPAZ, la Red Interinstitucional y de Personas por la Paz, que articula acciones, voces y valores para transformar realidades y fomentar la convivencia, el diálogo y la inclusión en Córdoba.

“Ver a tantos jóvenes debatir, aportar ideas y comprometerse con la construcción de una sociedad más justa y pacífica es una señal clara de que el futuro está en buenas manos. Agradezco profundamente a Redipaz por generar estos espacios de encuentro, y a todos los jóvenes que se animan a soñar y trabajar por una provincia y una Argentina más unidas y solidarias”, expresó el jefe del bloque Hacemos Unidos por Córdoba.