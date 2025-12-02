Siciliano encabezará el nuevo Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba: “Vamos a darlo todo”

El actual legislador Miguel Siciliano fue designado al frente del recién creado Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia, un área orientada a articular con clubes, centros vecinales, centros de jubilados, ONG e instituciones sociales. El cargo en el Ejecutivo provincial lo dejará sin asumir la banca de diputado nacional para la que había sido electo en octubre.

Este martes se confirmó que Miguel Siciliano quedará al frente del flamante Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional del Gobierno de Córdoba, una cartera diseñada para fortalecer el entramado social y coordinar políticas con clubes, centros vecinales, centros de jubilados, ONG y diversas organizaciones de la comunidad.

La designación implica que Siciliano, diputado nacional electo, no asumirá su banca en el Congreso y continuará su trayectoria dentro del Ejecutivo provincial, ahora con responsabilidad directa sobre el vínculo con las instituciones intermedias en todo el territorio cordobés.

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario agradeció la confianza del gobernador Martín Llaryora y valoró el desafío político que asume. Señaló que es “un enorme honor seguir acompañando este proyecto que transformó a Córdoba y que demuestra que con trabajo, diálogo y gestión podemos cambiar realidades”.

Siciliano remarcó que su tarea seguirá centrada en la gestión territorial y en la defensa de las políticas provinciales. En ese sentido, expresó que en esta etapa su trabajo continuará “desde el Ejecutivo Provincial, con el compromiso de defender cada logro que nuestra provincia consiguió en estos años, profundizar el desarrollo de cada región y seguir construyendo oportunidades para todos los cordobeses”.

En el contexto económico y social actual, el nuevo ministro subrayó la importancia del rol de las instituciones: “Sabemos que son tiempos difíciles y el trabajo con las instituciones es clave para sostener el entramado social y el bienestar de la comunidad”.

También anticipó que la impronta de la nueva cartera estará ligada al contacto directo con los actores sociales del territorio. “Vamos a seguir trabajando, como sabemos hacerlo: cerca de la gente, de los clubes, de los centros vecinales, de las ONG’s, de las iglesias, de cada actor de la vida cordobesa, escuchando y gestionando”, afirmó.

El mensaje concluyó con un compromiso explícito con la gestión provincial y con la proyección de Córdoba en el escenario nacional. Siciliano aseguró que él y su equipo “vamos a darlo todo, porque así lo demanda la mejor provincia del país y uno de los mejores lugares del mundo”, ratificando así su alineamiento pleno con la conducción política de Llaryora.