Siciliano en la FIT: “Para nosotros el turismo es una inversión que genera empleo, desarrollo y oportunidades para los cordobeses y no debe ser mirado como un gasto”

El presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba candidato a diputado nacional por Provincias Unidas participó del lanzamiento de la Campaña Verano Córdoba 2025/2026 que tuvo lugar en la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en Buenos Aires. “Es muy importante que la dirigencia política argentina entienda que debemos dejar las peleas y generar políticas productivas, porque detrás de cada iniciativa turística hay fuentes de empleo y oportunidades para la gente”, agregó Siciliano.

El jefe del bloque Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Miguel Siciliano, participó este lunes de diversas propuestas que la Provincia de Córdoba lleva adelante en el marco de la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en el predio de la Rural de Palermo hasta este martes.

Córdoba es una de las grandes protagonistas del evento, con un renovado stand de 700 m2 y más de 80 puestos de atención para visitantes.

Siciliano acompañó al presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, en el lanzamiento de la Campaña Verano Córdoba 2025/2026, donde la Provincia exhibió la imponencia de sus paisajes, su riqueza cultural, una moderna infraestructura vial y una variada oferta de productos y servicios pensados para el turismo.

“Para nosotros el turismo no es un gasto, es una inversión que genera puestos de trabajo para los cordobeses”, dijo Siciliano, quien resaltó al turismo como una industria que genera empleo, desarrollo y oportunidades para miles de personas.

“Por eso en Córdoba apoyamos los festivales y gestionamos para que nuestra provincia reciba grandes eventos deportivos y artísticos. Es muy importante que la dirigencia política argentina entienda que debemos dejar las peleas y generar políticas productivas, porque detrás de cada iniciativa turística hay fuentes de empleo y oportunidades para la gente”, agregó Siciliano.

Entre otras novedades, la Provincia presentó a través de la Agencia Córdoba Turismo “Camino de Brochero (Córdoba) y Camino de Santiago (Compostela): Dos Caminos Hermanos”, un nuevo producto cuyo principal objetivo es fomentar el turismo religioso y el intercambio de conocimientos sobre peregrinaciones entre ambas comunidades.

Córdoba capital como hub del turismo provincial

Como parte de las propuestas del stand de la Provincia, Siciliano junto a Marcelo Vadomero, participó de “Date Una Vuelta”, que se llevó a cabo en el auditorio principal de la FIT y en el que se presentaron las propuestas turísticas de la ciudad de Córdoba.

“Córdoba tiene lindas cosas para mostrar y se preparó mucho tiempo para este presente. Cada año hay más turistas y cuando eso pasa hay más cordobeses trabajando. Así que estoy feliz de estar acá acompañando a mi ciudad”, dijo Siciliano.

En este sentido, recordó que durante la gestión de Martín Llaryora como intendente se inició un trabajo serio y articulado con el sector privado que continúa en la gestión de Daniel Passerini para generar propuestas tendientes a generar nuevos atractivos y a posicionar a la capital provincial como hub turístico, que no compite con los productos turísticos del interior sino que se complementan.