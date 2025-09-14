Siciliano: “Desde Provincias Unidas vamos a llevar al Congreso de la Nación la impronta productivista, sensata y dialoguista que desde hace años tenemos en Córdoba”

“En octubre comienza el camino que va a sacar a la Argentina adelante. Y ese camino tendrá, sin dudas, a Córdoba como protagonista”, dijo el candidato a diputado nacional.

El presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Miguel Siciliano, mantuvo este viernes una nutrida agenda de actividades en la ciudad de Córdoba y el interior provincial.

En este marco lamentó los vetos del presidente Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica (Garrahan) sancionadas por el Congreso Nacional. “Gobernar es mucho más complejo que hacer ajustes a los hachazos. Gobernar es tener equilibrio fiscal, sensibilidad social y un programa de producción que genere crecimiento y desarrollo como tenemos en Córdoba desde hace décadas”, dijo Siciliano.

“Desde Provincias Unidas vamos a llevar al Congreso de la Nación esta impronta productivista, sensata y dialoguista que desde hace años tenemos en Córdoba”, añadió.

“En octubre comienza el camino que va a sacar a la Argentina adelante. Y ese camino tendrá, sin dudas, a Córdoba como protagonista. Estoy convencido que otra Argentina es posible” subrayó.

Apoyo al deporte barrial

En la ciudad de Córdoba, Siciliano recorrió los clubes Comercial y Villa Retiro, en zonas sur y noreste respectivamente. Allí visitó las instalaciones e hizo entrega de aportes y elementos deportivos para impulsar la importante actividad que estas instituciones realizan.

Siciliano conversó con jóvenes que realizan diversas prácticas deportivas y con hombres y mujeres que con mucho esfuerzo sostienen diariamente las tareas de estas instituciones.

“Los clubes son fundamentales en el entramado social, y son claves en estos momentos en los que el Estado nacional decidió retirarse. Por eso, más que nunca, quiero decirles que los reconocemos, que los valoramos, agradecemos y apoyamos porque de esa manera generamos oportunidades para los jóvenes de nuestros barrios”, dijo.

Junto a la militancia y dirigentes del departamento Tulumba

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas mantuvo un importante encuentro con militantes y dirigentes de San José de la Dormida, en el departamento Tulumba.

“En la elección de octubre vamos a demostrar que cuando el pueblo se organiza y participa, una Argentina mejor es posible. Vamos a llevar al Congreso la sensatez y la mirada del interior productivo que tiene a Córdoba como estandarte”, definió Siciliano.

Puesta en marcha del Instituto de Educación y Profesionalización de Seguridad Privada

Además, Siciliano asistió a la inauguración del Instituto de Educación y Profesionalización de Seguridad Privada, una iniciativa muy importante para los trabajadores, ya que propone jerarquizar la actividad a través de procesos de formación profesional homologados.

“Celebro la visión de futuro, pensando en darles a los trabajadores nuevas herramientas y recursos mediante capacitaciones que les permitan desarrollarse y crecer en un mundo laboral que es cada vez más desafiante”, sostuvo.

Agenda del fin de semana

Durante el fin de semana, Siciliano continuará con la intensa agenda que viene desarrollando tanto en el interior provincial como en la capital cordobesa, alternando encuentros con vecinos, instituciones y actividades partidarias.

Este sábado por la mañana participó de un importante encuentro con el espacio “Córdoba Futura” en Alecyt, y luego mantuvo una reunión con dirigentes departamentales en Panaholma.

Por la tarde, nuevamente en la ciudad de Córdoba, asistirá a la asunción de autoridades de Centros Vecinales en Atenas, y más tarde participará del Encuentro Provincial de Liderazgos LGTBIQ.

El domingo tiene previstas distintas actividades en la capital, con clubes deportivos, instituciones artísticas y reuniones barriales.